Зеленський назвав дві країни, які можуть змусити Росію піти на мир

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ продовжує працювати над дипломатичним завершенням війни та готовий до всіх змістовних форматів. За його словами, головна проблема полягає в тому, що Володимир Путін до дипломатії не готовий.

Про це Володимир Зеленський заявив під час наради послів України в Києві.

Президент закликав українських дипломатів послідовно та аргументовано відкидати звинувачення, що Україна нібито зацікавлена у продовженні війни.

Реклама

Реклама

“Саме Україна хоче миру. Саме Україна жодного дня не хотіла цієї війни. Саме Росія робить усе можливе, щоб затягнути війну і якомога більше вдарити по життю”, — сказав Зеленський.

За його словами, усі лідери, які можуть допомогти дипломатичному процесу, знають про готовність України до змістовних форматів.

“Путін не готовий. І саме в цьому проблема”, — наголосив президент.

Зеленський зазначив, що для дипломатичного шляху не повинно бути перепон у жодній впливовій столиці світу. За його словами, коли Москва не хоче миру, Вашингтон і Пекін можуть зробити так, щоб вона змінила позицію.

Президент також наголосив на важливості посилення європейських столиць до рівня, за якого Росія не зможе їх ігнорувати. Це він назвав одним із ключових завдань безпекової та політичної співпраці України з європейськими партнерами.