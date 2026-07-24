Reuters: Білий дім анонсував зустріч Трампа із Зеленським у вівторок

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський мають зустрітися у Вашингтоні у вівторок, 28 липня. Українська сторона очікує офіційного підтвердження.

Про це пише Reuters з посиланням на представника Білого дому.

За даними українських джерел, що Зеленський зацікавлений у поїздці до Сполучених Штатів, однак його команда очікує офіційного підтвердження графіка Трампа від Білого дому.

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Раніше у п’ятницю найближена до Трамп американська блогерка Лора Лумер взяла інтерв’ю у Зеленського. За її словами, український президент заявив, що, ймовірно, перебуватиме у США наступного тижня, а його поїздка включатиме зустріч із Трампом.

Лумер також написала в X, що Зеленський планує відвідати похорон американського сенатора Ліндсі Грема, який помер на початку липня.

Грем був одним із головних прихильників України та десять разів відвідував її після російського вторгнення. Він виступав за запровадження санкцій проти Росії та підтримку Києва з боку США.