Сирський передав повноваження Драпатому та звернувся до нового командування

МАГАТЕ заявило про втрату водопостачання в Енергодарі та на ЗАЕС через обстріли

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“Попереду — новий етап. Бажаю новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог. Нехай кожне рішення наближає Україну до миру, а кожен наказ береже життя наших воїнів і завдає нищівних втрат ворогу”, — написав Сирський.

Про це Олександр Сирський написав у Telegram.