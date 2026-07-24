Сирський передав повноваження Драпатому та звернувся до нового командування

24 липня у Генеральному штабі ЗСУ відбулася церемонія передачі повноважень новому військовому керівництву. Олександр Сирський офіційно передав посаду Головнокомандувача ЗСУ генерал-майору Михайлу Драпатому.
Про це Олександр Сирський написав у Telegram.
Виконувач обов’язків міністра оборони України Євгеній Хмара представив керівному складу Генерального штабу нового Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого та нового начальника Генерального штабу генерал-майора Ігоря Скибюка.
Під час церемонії Сирський офіційно передав Драпатому повноваження Головнокомандувача Збройних сил України.
“Попереду — новий етап. Бажаю новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог. Нехай кожне рішення наближає Україну до миру, а кожен наказ береже життя наших воїнів і завдає нищівних втрат ворогу”, — написав Сирський.