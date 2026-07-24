        Суспільство

        Сирський передав повноваження Драпатому та звернувся до нового командування

        Галина Шподарева
        24 Липня 2026 20:38
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        Михайло Драпатий та Олександр Сирський / Фото: Генштаб ЗСУ
        Михайло Драпатий та Олександр Сирський / Фото: Генштаб ЗСУ

        24 липня у Генеральному штабі ЗСУ відбулася церемонія передачі повноважень новому військовому керівництву. Олександр Сирський офіційно передав посаду Головнокомандувача ЗСУ генерал-майору Михайлу Драпатому.

        Про це Олександр Сирський написав у Telegram.

        Виконувач обов’язків міністра оборони України Євгеній Хмара представив керівному складу Генерального штабу нового Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого та нового начальника Генерального штабу генерал-майора Ігоря Скибюка.

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        Під час церемонії Сирський офіційно передав Драпатому повноваження Головнокомандувача Збройних сил України.

        “Попереду — новий етап. Бажаю новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог. Нехай кожне рішення наближає Україну до миру, а кожен наказ береже життя наших воїнів і завдає нищівних втрат ворогу”, — написав Сирський.


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