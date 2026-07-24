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        Росіяни скинули дві ФАБ-250 на Слов’янськ: п’ятеро загиблих і дев’ятеро поранених

        Галина Шподарева
        24 Липня 2026 16:28
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        П'ятеро людей загинули та дев'ятеро постраждали у Слов'янську 24 липня внаслідок удару РФ / Фото: Нацполіція
        П'ятеро людей загинули та дев'ятеро постраждали у Слов'янську 24 липня внаслідок удару РФ / Фото: Нацполіція

        24 липня російська армія атакувала Слов’янськ двома авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Унаслідок удару загинули п’ятеро людей, ще дев’ятеро дістали поранення.

        Про це повідомили в Нацполіції.

        Вибухи пролунали близько 10:40. Серед п’ятьох загиблих — 66-річний чоловік і 75-річна жінка, особи ще трьох жертв встановлюють.

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        Поранення дістали дев’ятеро людей — п’ять жінок і четверо чоловіків.

        Внаслідок удару пошкоджено десять приватних будинків, приміщення консульства, підприємство, оптову базу та п’ять автомобілів. Ще три транспортні засоби знищено.

        Наслідки авіаудару по Слов’янську 24 липня / Фото: Нацполіція

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