Росіяни скинули дві ФАБ-250 на Слов’янськ: п’ятеро загиблих і дев’ятеро поранених

24 липня російська армія атакувала Слов’янськ двома авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Унаслідок удару загинули п’ятеро людей, ще дев’ятеро дістали поранення.
Про це повідомили в Нацполіції.
Вибухи пролунали близько 10:40. Серед п’ятьох загиблих — 66-річний чоловік і 75-річна жінка, особи ще трьох жертв встановлюють.
Поранення дістали дев’ятеро людей — п’ять жінок і четверо чоловіків.
Внаслідок удару пошкоджено десять приватних будинків, приміщення консульства, підприємство, оптову базу та п’ять автомобілів. Ще три транспортні засоби знищено.