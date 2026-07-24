“Мадяр” занурює окупантів у Криму в темряву: мінус 17 енерговузлів за 48 годин

Росіяни скинули дві ФАБ-250 на Слов’янськ: п’ятеро загиблих і дев’ятеро поранених

Удар по виставці озброєння на Київщині: загиблих вже десятеро, розпочато розслідування щодо організаторів

Внаслідок удару пошкоджено десять приватних будинків, приміщення консульства, підприємство, оптову базу та п’ять автомобілів. Ще три транспортні засоби знищено.

Вибухи пролунали близько 10:40. Серед п’ятьох загиблих — 66-річний чоловік і 75-річна жінка, особи ще трьох жертв встановлюють.

Про це повідомили в Нацполіції .