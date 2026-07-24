        Політика

        Зеленський визначив нові ролі для Клименка та Умєрова в роботі РНБО

        Галина Шподарева
        24 Липня 2026 18:11
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        Рустем Умєров, Володимир Зеленський, Ігор Клименко / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Рустем Умєров, Володимир Зеленський, Ігор Клименко / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Президент України Володимир Зеленський визначив параметри подальшої роботи Ради національної безпеки і оборони та оновлення її принципів. Рустем Умєров зосередиться на міжнародній співпраці, а Ігор Клименко — на внутрішній стійкості та координації безпекових структур.

        Про це Володимир Зеленський повідомив 24 липня.

        Рустем Умєров має зосередитися на комунікації з партнерами, переговорах, просуванні безпекової співпраці та розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України й держав-партнерів.

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        Також він відповідатиме за реалізацію таких програм, як Drone Deals та українська антибалістична програма “Фрея”.

        “Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж”, — зазначив президент.

        Зеленський доручив підготувати відповідні укази для підписання наступного тижня після запланованих зустрічей у Сполучених Штатах.


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