Зеленський визначив нові ролі для Клименка та Умєрова в роботі РНБО

Президент України Володимир Зеленський визначив параметри подальшої роботи Ради національної безпеки і оборони та оновлення її принципів. Рустем Умєров зосередиться на міжнародній співпраці, а Ігор Клименко — на внутрішній стійкості та координації безпекових структур.

Про це Володимир Зеленський повідомив 24 липня.

Рустем Умєров має зосередитися на комунікації з партнерами, переговорах, просуванні безпекової співпраці та розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України й держав-партнерів.

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Також він відповідатиме за реалізацію таких програм, як Drone Deals та українська антибалістична програма “Фрея”.

“Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж”, — зазначив президент.

Зеленський доручив підготувати відповідні укази для підписання наступного тижня після запланованих зустрічей у Сполучених Штатах.