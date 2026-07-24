Допитали й стратили: окупанти розстріляли полоненого українського захисника на Донеччині

На Донеччині російські військові взяли в полон українського захисника. Після допиту один з окупантів наказав його стратити, інший — розстріляв полоненого.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, 13 липня, о 14:42, у районі села Ялта Комарської сільської громади російські військові взяли в полон військовослужбовця Збройних сил України.

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Після допиту один з окупантів віддав наказ стратити українського захисника. Інший російський військовий розстріляв полоненого з вогнепальної зброї.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Справу розслідують за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

“Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ”, — йдеться в повідомленні.