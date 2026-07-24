SpaceX відмовляє новим клієнтам у запусках Falcon 9 і робить велику ставку на ще не готовий Starship

SpaceX почала відмовляти супутниковим операторам, які хочуть замовити окремі запуски на ракеті Falcon 9 після 2028 року. Компанія Ілона Маска фактично робить масштабну ставку на Starship, який поки не готовий до комерційної експлуатації.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми словами, SpaceX уже не приймає майбутні бронювання в межах програми спільних запусків Falcon 9, коли кілька супутникових операторів одночасно виводять апарати на орбіту однією ракетою.

Реклама

Реклама

Крім того, компанія припинила виробництво частини одноразових компонентів сімейства Falcon, зокрема великих верхніх ступенів ракет.

Водночас плани можуть змінитися, якщо розробка Starship зіткнеться з новими затримками. Falcon 9, імовірно, продовжать використовувати для запусків в інтересах Пентагону та NASA.

SpaceX раніше публічно заявляла, що має намір поступово замінити Falcon 9 на Starship, однак конкретних строків не називала. За даними Bloomberg, цей перехід може стати однією з найбільших стратегічних змін у ракетному бізнесі компанії за останні десятиліття.

Чому ставка на Starship є ризикованою

Falcon 9 протягом багатьох років забезпечував SpaceX домінування на ринку запусків людей і вантажів на орбіту. Ракета суттєво знизила вартість космічних місій і дала змогу розгорнути великі супутникові мережі, зокрема Starlink.

Starship має стати основою планів Маска щодо розміщення дата-центрів у космосі, розширення Starlink, а також польотів людей на Місяць і Марс.

Однак корабель досі не введено в експлуатацію. Його випробування супроводжувалися аваріями, технічними несправностями та перенесеннями. Черговий тестовий запуск SpaceX відклала вже вдруге приблизно за тиждень.

За інформацією Bloomberg, затримки Starship уже негативно вплинули на акції SpaceX. У четвер вони зросли на 2,6% — до 118,24 долара, однак за останній місяць втратили близько 24% і торгуються нижче ціни первинного розміщення у 135 доларів.

Якщо Starship не буде готовий до комерційних запусків до кінця 2028 року, а SpaceX не повернеться до ширшого використання Falcon, це може суттєво обмежити доступ до орбіти для багатьох космічних компаній на тлі глобального дефіциту важких ракет-носіїв.