Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації: що буде з відстрочками

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні. Обидва режими продовжуються з 2 серпня 2026 року ще на 90 діб.

Про отримання підписаних президентом законів повідомила Верховна Рада України.

Закон №4928-IX затверджує указ президента про продовження строку дії воєнного стану. Закон №4929-IX стосується продовження загальної мобілізації. Обидва документи Верховна Рада ухвалила 14 липня, а 24 липня вони повернулися до парламенту з підписом глави держави.

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Таким чином, воєнний стан і загальна мобілізація діятимуть протягом нового 90-денного періоду, який розпочнеться 2 серпня.

Що буде з відстрочками від мобілізації

Міністерство оборони раніше повідомило, що понад 90% чинних відстрочок можуть продовжуватися автоматично — без повторного подання заяв і документів.

Автоматичне продовження відбувається, якщо законна підстава для відстрочки залишається чинною, а необхідні відомості підтверджуються у державних реєстрах. Строк такої відстрочки оновлюється до завершення нового періоду мобілізації, але не довше, ніж зберігається сама підстава.

Механізм працює незалежно від того, де була оформлена відстрочка — у застосунку «Резерв+» чи через ЦНАП. При цьому сам застосунок не продовжує відстрочку, а лише показує актуальні дані з державного реєстру.

Автоматична перевірка наразі доступна для 22 категорій військовозобов’язаних. Серед них — люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки трьох і більше дітей, студенти й аспіранти, окремі категорії педагогів, опікунів та осіб, які доглядають за родичами.

Користувачі «Резерв+» мають отримати повідомлення про оновлення строку, а нову дату можна буде перевірити в розширених даних електронного військово-облікового документа.

Якщо відстрочка не продовжилася автоматично через відсутність або помилки в даних державних реєстрів, документи потрібно подати до будь-якого зручного ЦНАП. До ТЦК та СП заяви про оформлення або продовження відстрочки більше не подаються.