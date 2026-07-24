Росія масовано атакувала Одещину ракетами та дронами: постраждали жінка і дитина

У ніч проти 24 липня російські війська масовано атакували Одеську область ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали жінка та 4-річна дитина.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ворог ударив по житловому сектору й підприємству на Одещині / Фото: Одеська ОВА

За його словами, ворог атакував житловий сектор і промислову інфраструктуру.

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Внаслідок влучання було пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку. Руйнувань також зазнали приватні оселі та легкові автомобілі.

Медичну допомогу надали жінці та 4-річній дитині.

Крім того, пошкоджень зазнала територія одного з підприємств. За словами Кіпера, там обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Усі пожежі, які виникли після атаки, рятувальники оперативно ліквідували.