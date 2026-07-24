Росія масовано атакувала Одещину ракетами та дронами: постраждали жінка і дитина

У ніч проти 24 липня російські війська масовано атакували Одеську область ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали жінка та 4-річна дитина.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, ворог атакував житловий сектор і промислову інфраструктуру.
Внаслідок влучання було пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку. Руйнувань також зазнали приватні оселі та легкові автомобілі.
Медичну допомогу надали жінці та 4-річній дитині.
Крім того, пошкоджень зазнала територія одного з підприємств. За словами Кіпера, там обійшлося без руйнувань і постраждалих.
Усі пожежі, які виникли після атаки, рятувальники оперативно ліквідували.