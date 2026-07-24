        Політика

        Зеленський зустрінеться з Трампом у США наступного тижня — ЗМІ

        Сергій Бордовський
        24 Липня 2026 07:36
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        Президент України Володимир Зеленський тисне руку президенту США Дональду Трампу під час пресконференції після зустрічі в Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида, США, 28 грудня 2025 року / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
        Президент України Володимир Зеленський тисне руку президенту США Дональду Трампу під час пресконференції після зустрічі в Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида, США, 28 грудня 2025 року / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

        Президент України Володимир Зеленський планує наступного тижня відвідати Сполучені Штати, де має зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом. Візит попередньо запланований на 28 липня.

        Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

        За даними співрозмовників видання, під час поїздки Зеленський відвідає церемонію прощання із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, а також проведе особисту зустріч із Трампом.

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        Очікується, що похорон Грема відбудеться 28 липня у Вашингтонському національному соборі. Раніше повідомлялося, що український президент отримав запрошення на церемонію.

        Ліндсі Грем помер 11 липня у віці 71 року після раптової хвороби. Він був одним із найвідоміших прихильників України у Сенаті США та активно просував посилення санкцій проти Росії.

        Деталі переговорів Зеленського і Трампа наразі не розголошуються. Офіційно Офіс президента України та Білий дім поки не повідомляли про порядок денний зустрічі.


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