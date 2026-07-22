Зеленський назвав нового начальника Генштабу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк. Відповідні укази щодо заміни керівництва ЗСУ мають бути підготовлені та формалізовані сьогодні.

За словами президента, порядок подальших кадрових і організаційних кроків він визначив разом із новим головнокомандувачем Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою.

«Новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк — дуже досвідчений військовий, із яким новий Головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну», — заявив Зеленський. Реклама Реклама

Президент наголосив, що всі складові української армії мають і надалі працювати злагоджено. Також, за його словами, вже визначено, як Олександр Сирський та Андрій Гнатов надалі служитимуть захисту держави.

Під час зустрічі обговорили розвиток українських кіберсил, підготовку військових, посилення можливостей підрозділів та подальший розвиток корпусної системи.

Окрему увагу приділили мобілізації. Зеленський назвав практичний та ефективний мобілізаційний процес одним із пріоритетів для здатності ЗСУ виконувати оборонні завдання.

Президент також подякував Силам оборони за виконання плану далекобійних ударів по Росії та ритмічність операцій середньої дальності. За його словами, Євгеній Хмара займається питаннями постачання для таких ударів, які раніше обговорювали з бойовими командирами та виробниками зброї.

Під час наради проаналізували ситуацію на Олександрівському напрямку, у Донецькій області та на інших ділянках інтенсивних бойових дій.

Також визначили рішення та кадрові призначення, покликані прискорити ключові ініціативи у сфері протиповітряної оборони. Йдеться про антибалістичну програму «Фрея», роботу зі Сполученими Штатами щодо ліцензій на виробництво систем Patriot і спільні програми з європейськими партнерами.

Зеленський подякував Олександру Сирському та Андрію Гнатову, а Михайлу Драпатому й Ігорю Скибюку побажав бойових успіхів і перемог для України.