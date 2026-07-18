Армії потрібно більше 155-мм снарядів і засобів для мідлстрайків — Зеленський

Президент Володимир Зеленський разом із Павлом Палісою провів розмову з командирами корпусів, які обороняють найбільш інтенсивні ділянки фронту. Під час наради обговорили ситуацію на Слов’янському, Покровському, Олександрівському напрямках, у Харківській області та на інших складних ділянках.

Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні.

До розмови долучилися командир 8-го корпусу ДШВ бригадний генерал Дмитро Волошин, командир 10-го армійського корпусу генерал-майор Артем Богомолов, командир 11-го армійського корпусу бригадний генерал Олексій Майстренко, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук, командир 20-го армійського корпусу бригадний генерал Святослав Заїць та командир 17-го армійського корпусу бригадний генерал Ярослав Сидоров.

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За словами президента, командири відзначили важливість програми справедливого розподілу особового складу для бойових бригад. Вона працює з грудня і, як заявив Зеленський, уже довела свою ефективність у бригадах.

Окремо учасники наради обговорили постачання зброї та засобів для ведення бойових дій, проведення ротацій, захисту української логістики та знищення логістики російських військ.

Зеленський наголосив, що армії потрібно більше далекобійної артилерії та боєприпасів калібру 155 мм.

Також визначили, які додаткові засоби для мідлстрайків мають бути поставлені військам. Президент заявив, що влада говоритиме з виробниками й постачальниками про додаткові можливості.

Ще одним пріоритетом Зеленський назвав нарощування постачання наземних роботизованих комплексів.

Під час наради також обговорили оперативну інформацію про завдання російських військ і перспективи активної оборони України.

Президент окремо подякував Дмитру Волошину за пропозиції щодо масштабування напрацювань бригад на рівень корпусів, Олексію Майстренку — за деталізацію технічних проблем, а Ярославу Сидорову — за чітке бачення необхідних рішень і постачання.