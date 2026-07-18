У Києві другий день протестували проти Сирського та вимагали повернути Федорова

У Києві 16 і 17 липня біля Офісу президента відбувалися протести після того, як Михайла Федорова не перепризначили міністром оборони під час урядових кадрових змін. Учасники акцій вимагали звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та повернення Федорова. Про це йдеться у статті Reuters.

Після відставки Федорова у Києві спалахнули протести / Фото: REUTERS/Thomas Peter

За даними агентства, другого дня біля Офісу президента зібралися кілька тисяч людей. Вони скандували «Сирського — геть» та «Поверніть Федорова», а також закликали владу дослухатися до військових, які перебувають на фронті.

Один з учасників протесту, 27-річний бойовий медик Андрій, який втратив нижню кінцівку, прийшов із плакатом: «Не можу стояти. Не буду мовчати».

Реклама

Реклама

Він заявив, що Сирський мав конфлікти не лише з міністром оборони, а й із командирами бригад і корпусів. На думку протестувальника, збереження чинного головнокомандувача на посаді може зробити армію неефективною.

Інша учасниця акції Ніна, чоловік якої служить у війську, також прийшла на протест другий день поспіль — разом із однорічним сином.

За її словами, головна проблема полягає не стільки у відставці Федорова, скільки в тому, що Сирський залишається на посаді. Вона заявила, що система під керівництвом головнокомандувача більше орієнтована на демонстрацію результатів, ніж на збереження життів військових.

Reuters зазначає, що конфлікт між Федоровим і Сирським став публічним 16 липня, коли колишній міністр оборони звинуватив головнокомандувача у перешкоджанні його роботі.

Президент Володимир Зеленський, пояснюючи кадрові зміни, заявив, що розбіжності між Сирським і Федоровим були настільки глибокими, що вони не могли «сісти за один стіл».

Пізно ввечері 16 липня виконувачем обов’язків міністра оборони призначили Євгенія Хмару, який відповідав за українські далекобійні удари по Росії.

Наступного дня Зеленський призначив Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки і оборони замість Рустема Умєрова. За словами президента, Клименко має координувати всі складові сектору безпеки й оборони, зокрема оборонне виробництво.

17 липня Зеленський також провів онлайн-консультації з військовими командирами та зустрівся з командиром Третього армійського корпусу Андрієм Білецьким.

Крім того, президент призначив Сергія Бескрестнова, колишнього радника Міністерства оборони, своїм радником із питань оборонних технологій.

Reuters пише, що багато учасників протестів пов’язують можливість перемоги України з технологічним розвитком і відмовою армії від радянських практик. На їхню думку, за нинішнього керівництва головнокомандувача такі зміни неможливі.