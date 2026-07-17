РФ вбила водія ракетою “Бандероль” у Харкові, дев’ятеро постраждали: подробиці удару

У Шевченківському районі Харкова російська ракета, попередньо типу «Бандероль», влучила у проїжджу частину. Загинув 40-річний водій автомобіля, ще дев’ятеро людей постраждали, серед них двоє дітей.

Про оновлені наслідки атаки повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов і представник обласної прокуратури Дмитро Яциченко.

Ракетний удар по Харкову: загинув водій, дев’ятеро постраждали / Фото: Харківська ОВА

За словами Терехова, автомобіль із загиблим у момент вибуху проїжджав місцем ракетного удару.

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Серед постраждалих — семирічний хлопчик, який зазнав вибухових поранень, та дворічний хлопчик із гострою реакцією на стрес.

До лікарень доправили сімох людей. За даними міського голови, п’ятеро поранених перебувають у тяжкому стані.

Внаслідок атаки пошкоджені навчальний заклад, адміністративна та комерційні будівлі. Вибуховою хвилею також вибило вікна у прилеглих житлових будинках та офісній будівлі.

Крім того, пошкоджена контактна мережа зовнішнього освітлення.

Синєгубов повідомив, що ще одне влучання зафіксували поблизу кільцевої дороги. Подробиці щодо його наслідків не уточнювалися.

На місцях ударів працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки. Медики працюють у посиленому режимі.

Начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко заявив, що удар ракетою «Бандероль» по Харкову кваліфікують як воєнний злочин.

Загибель чоловіка та поранення людей розслідуватимуть за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людини.