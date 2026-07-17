У Шевченківському районі Харкова внаслідок ворожого удару загинув чоловік. За попередніми даними, постраждали восьмеро людей, серед них двоє дітей.

Про оновлені наслідки повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Влучання зафіксували в центрі міста. Внаслідок удару також пошкоджені житлові будинки.

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За словами Терехова, наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед яких двоє дітей, та одну загиблу людину.

Синєгубов уточнив, що загиблим є чоловік. Серед постраждалих — хлопчики віком два і сім років, а також чоловіки віком 24 і 50 років.

«Постраждалим надається медична допомога», — повідомив начальник ОВА.

Інформація про наслідки удару продовжує уточнюватися.