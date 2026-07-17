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        Росіяни вдарили по центру Харкова: загинув чоловік, серед постраждалих — діти (ОНОВЛЕНО)

        Сергій Бордовський
        17 Липня 2026 19:39
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        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото з відкритих джерел

        У Шевченківському районі Харкова внаслідок ворожого удару загинув чоловік. За попередніми даними, постраждали восьмеро людей, серед них двоє дітей.

        Про оновлені наслідки повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Влучання зафіксували в центрі міста. Внаслідок удару також пошкоджені житлові будинки.

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        За словами Терехова, наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед яких двоє дітей, та одну загиблу людину.

        Синєгубов уточнив, що загиблим є чоловік. Серед постраждалих — хлопчики віком два і сім років, а також чоловіки віком 24 і 50 років.

        «Постраждалим надається медична допомога», — повідомив начальник ОВА.

        Інформація про наслідки удару продовжує уточнюватися.


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