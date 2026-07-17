Замість Міноборони — РНБО: Зеленський запропонував Клименку нову посаду

Президент Володимир Зеленський запропонував Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується.

Про це глава держави повідомив після зустрічі з Клименком.

Зеленський подякував йому за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ та зазначив, що Клименко продовжить працювати у сфері захисту держави й українців.

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«Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним», — заявив президент.

За словами Зеленського, головним завданням нового секретаря РНБО має стати максимально результативна координація між усіма складовими сектору безпеки й оборони, а також щоденний контроль за виконанням ухвалених рішень.

Президент наголосив, що кожне рішення РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача має виконуватися в повному обсязі й у визначений термін.

Уряд, Сили оборони та безпеки, а також інші державні структури повинні працювати узгоджено задля досягнення визначених державою цілей. Окремим пріоритетом Зеленський назвав координацію оборонних виробництв.

Раніше Клименка називали кандидатом на посаду міністра оборони

Перед формуванням нового уряду Ігоря Клименка називали одним із головних кандидатів на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова.

15 липня кілька народних депутатів від «Слуги народу» після зустрічі з президентом повідомили, що Зеленський планує запропонувати Клименка на посаду очільника Міноборони. Про це також писали українські та міжнародні ЗМІ.

Наступного дня Зеленський підтвердив, що Клименко розглядається як один із кандидатів на посаду міністра оборони, однак наголосив, що остаточне рішення на той момент ще не було ухвалене.

Згодом президент повідомив, що обов’язки міністра оборони виконуватиме колишній керівник Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ Євгеній Хмара. Клименку натомість запропонували очолити РНБО.

Ігор Клименко керував Міністерством внутрішніх справ із лютого 2023 року. До призначення міністром він очолював Національну поліцію України.