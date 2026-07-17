ABC News: Оператор телесуфлера Білого дому заробив понад $100 тисяч на ставках на промови Трампа

Оператор телесуфлера президента США Дональда Трампа Габріель Перес міг заробити понад 100 тисяч доларів, роблячи ставки на зміст його промов. Після початку перевірки федеральних регуляторів Білий дім відправив Переса у неоплачувану адміністративну відпустку.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на джерела, обізнані з розслідуванням.

За їхніми даними, Перес робив ставки на більш ніж десяток виступів Трампа на ринку прогнозів Kalshi. Користувачі цієї платформи можуть ставити на те, чи прозвучать під час публічної промови певні слова, фрази або теми.

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Перес працює технічним помічником президента та керує телесуфлером Трампа з 2016 року. Джерела стверджують, що він міг використовувати внутрішню інформацію про президентські виступи та зараз веде переговори з регуляторами щодо врегулювання справи.

Підозрілу активність виявила сама Kalshi та передала інформацію Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Трамп назвав ситуацію «ганьбою» і сам ухвалив рішення відсторонити Переса без збереження зарплати.

За даними джерел, протягом трьох місяців Перес ставив на більш ніж десяток промов Трампа, серед них — звернення про стан країни, виступ у Давосі та промова під час церемонії вручення Медалі Пошани.

У деяких випадках він закривав ставки вже під час виступу, коли Трамп пропускав частину тексту зі словом, на яке Перес поставив.

Перес визнав частину угод під час розмови з регуляторами. Федеральні прокурори у Мангеттені відмовилися відкривати кримінальне розслідування.

Регулятори обговорюють із ним можливе врегулювання, за яким Перес має повернути прибуток і відмовитися від подібних ставок у майбутньому.