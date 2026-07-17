Написи про УПА та Бандеру і план атаки дроном: у Польщі за роботу на РФ судитимуть 18-річного українця

У Польщі висунули обвинувачення 18-річному громадянину України у диверсійній діяльності на користь російських спецслужб. За даними слідства, за десять місяців він міг скоїти 47 злочинних дій, зокрема осквернити місця пам’яті, пов’язані з польськими жертвами УПА.

Про це повідомило Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

У вівторок українцю висунули обвинувачення у проведенні диверсійної та саботажної діяльності у Польщі на користь російських спецслужб. У польській службі безпеки заявили, що дії підозрюваного були спрямовані на загострення напруженості між Польщею та Україною.

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“Слідчі вкотре викрили методи роботи російських спецслужб, які намагалися просувати власні інтереси шляхом провокування конфлікту між польським та українським народами”, — йдеться у заяві агентства.

Як повідомляє Politico з посиланням на речника міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцека Добжинського, молодий українець, діючи в інтересах російських служб, залишав на будівлях і меморіальних об’єктах написи, які прославляли УПА та Степана Бандеру. Таким чином були осквернені місця, що мають особливе значення для поляків, зокрема Пам’ятник героям Варшавського гетто та Меморіал жертвам Волинської трагедії.

“У період із листопада 2024 року до серпня 2025 року було скоєно 47 злочинних дій, які полягали, зокрема, в оскверненні місць пам’яті, у тому числі пов’язаних із польськими жертвами УПА. Крім того, обвинуваченому висунули звинувачення у підготовці до диверсійної діяльності із застосуванням безпілотного літального апарата”, – йдеться в повідомленні Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

Під час провадження також було встановлено механізм вербування виконавців через інтернет-месенджери та фінансування їхньої діяльності шляхом виплати у криптовалюті через іноземні біржі, зареєстровані у РФ та Китаї.