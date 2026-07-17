        Суспільство

        Окупанти готуються посилити удари по АЗС та транспорту, — ГУР

        Галина Шподарева
        17 Липня 2026 11:58
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        Знищені внаслідок удару РФ автівки на Одещині / Фото: ДСНС
        Знищені внаслідок удару РФ автівки на Одещині / Фото: ДСНС

        Російські військові отримали наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту у прифронтових районах і прикордонні України. Командування наказало активізувати атаки на автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі.

        Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

        За даними розвідки, виконавцями цих наказів є центр перспективних безпілотних систем “Рубікон” та зовнішні пілоти лінійних підрозділів російської армії.

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        Для пошуку та ураження цілей планують використовувати керовані в режимі реального часу дрони типу «Молнія-1», «Молнія-2», «Герань-сікер», «Гербера-сікер», «Ланцет», V2U та інші аналогічні безпілотні системи.

        “Наказ російських вождів посилити дроновий терор у прифронтових областях становить реальну загрозу для цивільного населення України. ГУР МО України закликає громадян бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги”, — йдеться в повідомленні.


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