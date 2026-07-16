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        Росіяни вдарили трьома КАБами по Запоріжжю: зруйновані будинки, є загиблі та поранені

        Сергій Бордовський
        16 Липня 2026 17:38
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        Росіяни вдарили трьома КАБами по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА
        Росіяни вдарили трьома КАБами по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА

        У четвер, 16 липня, російські війська атакували Запоріжжя трьома керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинули троє людей, також є поранені.

        Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

        Спочатку було відомо про трьох поранених. Згодом Федоров повідомив про загиблих і людину, яка, ймовірно, перебувала під завалами.

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        Станом на 17:35 кількість загиблих зросла до трьох.

        Через влучання російських керованих авіабомб зруйновані та пошкоджені житлові й нежитлові будівлі. Також виникли пожежі.

        На місці атаки працюють екстрені служби. Інші наслідки удару встановлюються.


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