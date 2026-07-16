Росіяни вдарили трьома КАБами по Запоріжжю: зруйновані будинки, є загиблі та поранені

У четвер, 16 липня, російські війська атакували Запоріжжя трьома керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинули троє людей, також є поранені.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Спочатку було відомо про трьох поранених. Згодом Федоров повідомив про загиблих і людину, яка, ймовірно, перебувала під завалами.
Станом на 17:35 кількість загиблих зросла до трьох.
Через влучання російських керованих авіабомб зруйновані та пошкоджені житлові й нежитлові будівлі. Також виникли пожежі.
На місці атаки працюють екстрені служби. Інші наслідки удару встановлюються.