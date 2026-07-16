Рада призначила уряд Корецького: хто з міністрів зберіг посади, а хто став новачком

Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів на чолі із Сергієм Корецьким. За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати.

Про це повідомляє Головне в Україні.

Кандидатури членів уряду перед голосуванням представив новопризначений прем’єр-міністр Сергій Корецький. Міністрів закордонних справ та оборони парламент має призначити окремо пізніше.

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До нового складу Кабміну увійшли:

Денис Шмигаль — перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики;

Тетяна Бережна — віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури;

Всеволод Ченцов — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Віталій Безгін — міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;

Андрій Бутенко — міністр освіти і науки;

Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ;

Тарас Висоцький — міністр аграрної політики та продовольства;

Микола Калашник — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту;

Віталій Кім — міністр у справах ветеранів;

Олександр Кравченко — міністр економіки та довкілля;

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко — міністр фінансів;

Денис Маслов — міністр юстиції;

Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності;

Оксана Ферчук — міністерка цифрової трансформації.

Хто залишився в уряді

Свої посади або роботу в складі уряду зберегли Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Матвій Бідний, Віктор Ляшко, Сергій Марченко та Денис Улютін.

Андрій Сибіга також має залишитися міністром закордонних справ, однак його кандидатуру Верховна Рада має розглянути окремо.

Хто став новим міністром

Новими членами Кабміну стали Всеволод Ченцов, Віталій Безгін, Андрій Бутенко, Іван Вигівський, Тарас Висоцький, Микола Калашник, Віталій Кім, Олександр Кравченко, Денис Маслов та Оксана Ферчук.

Зокрема, колишній керівник Національної поліції Іван Вигівський очолив МВС, замінивши Ігоря Клименка. Микола Калашник перейшов до уряду з посади голови Київської обласної державної адміністрації, а керівництво Мінцифри отримала колишня заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук.

Відставка Михайла Федорова

Однією з головних інтриг формування нового Кабміну стало звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Президент Володимир Зеленський пояснив це відсутністю ефективної комунікації між Міністерством оборони та керівництвом армії.

За словами Зеленського, сторони не змогли досягти єдності та без його особистої участі не сідали за стіл переговорів. Президент наголосив, що оборонне відомство й військове керівництво повинні взаємодіяти самостійно та щодня.

За даними «Української правди», між командою Федорова і Генеральним штабом виникли гострі суперечності щодо закупівель, розподілу ресурсів, цифровізації та підходів до військового планування. Видання писало, що конфлікт між міністром оборони та головнокомандувачем Олександром Сирським став одним із головних мотивів кадрового рішення президента.

Кандидатуру нового міністра оборони Верховна Рада має розглянути окремо.