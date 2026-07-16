Amaran Ace 25c vs Aputure MC vs Godox C30R vs Viltrox Retro 12X: тест портативного RGB світла

Amaran Ace 25c, Aputure MC, Godox C30R та Viltrox Retro 12X — компактні RGB-панелі, які ми протестували під час зйомки музичного кліпу в темному інтер’єрі бару. Перше, що варто зрозуміти: це не одна вагова категорія. Aputure MC — 5-ватне базове рішення, Viltrox Retro 12X — 12 Вт, а Amaran Ace 25c і Godox C30R — уже 32 Вт та 30 Вт відповідно. Різниця в потужності напряму визначає нагрів, автономність і ціну за ват — і саме ці цифри нижче важливіші за маркетингові описи.
Порівняльна таблиця: усі цифри в одному місці
|Параметр
|Amaran Ace 25c
|Aputure MC
|Godox C30R
|Viltrox Retro 12X
|Потужність
|32 Вт (Boost)
|5 Вт
|30 Вт
|12 Вт
|Час роботи на 100%
|50 хв (Boost) / 70 хв (Standard)
|120 хв
|≈45 хв
|≈120 хв
|Економрежим
|≈280 хв (Silent)
|—
|≈276 хв (50% яскравості)
|—
|Батарея
|4500 мАг, 7.4В
|2600 мАг
|3350 мАг, 7.4В
|3000 мАг, 7.4В
|Вага
|325,5 г
|130 г
|248 г
|247,5 г
|Розміри
|118×77×33 мм
|93×61×17 мм
|133×78×26 мм
|140×80,5×18,5 мм
|CRI / TLCI
|≥95 / —
|≥95 / ≥97
|≥94 / ≥96
|≥95 / ≥97
|Керування
|Sidus Link + кнопки
|Sidus Link + кнопки
|Godox Light + кнопки
|Weeylite Pro + фізичні диски
|Кріплення
|QuickRelease (без магніту)
|Магніт
|Магніт
|Різьблення 1/4″ (без магніту)
|Охолодження
|Активне (кулер)
|Пасивне
|Активне (кулер)
|Пасивне
|Ціна в Україні*
|≈4 209 ₴
|≈3 600–4 300 ₴
|≈3 399 ₴
|≈4 158 ₴
|Ціна за 1 Вт потужності
|≈130 ₴/Вт
|≈780–860 ₴/Вт
|≈115 ₴/Вт
|≈345 ₴/Вт
*Ціни станом на липень 2026 за даними zaDeshevo та інших українських магазинів (Hotline, офіційний магазин Godox в Україні); перед публікацією варто звірити актуальність на сторінках товарів — під замовлення ціна може відрізнятись.
Головний висновок з таблиці, який рідко проговорюють у подібних оглядах: Aputure MC коштує майже стільки ж, скільки й 32-ватний Amaran, хоча видає у 6 разів менше світла. Ви платите не за яскравість, а за екосистему Sidus Link, розмір і надійність. Якщо потрібен максимум люменів за гривню — це Godox C30R, найдешевший ват потужності з чотирьох.
Найкоротша автономність на максимальній яскравості — у Godox C30R, лише 45 хвилин. Якщо зйомка передбачає довгі безперервні дублі на 100% потужності, це варто врахувати заздалегідь, а не з’ясовувати на майданчику.
CRI, HSI та що це означає на майданчику
|Характеристика
|Практичний сенс
|CRI/TLCI 94–97
|Різниця між моделями невелика: шкіра виглядає природно у всіх чотирьох, помітної різниці «на око» не буде
|Режим HSI/360 кольорів
|Кольоровий акцент на стіні або підсвітка фону без гелевих фільтрів
|Активне охолодження (Amaran, Godox)
|Прилад не тьмяніє від перегріву, але кулер створює шумовий фон, який ловить накамерний мікрофон
Анатомія хибних очікувань
Жодна з цих панелей не пробʼє ключовим світлом сонячний день з вікна і не освітить ростову фігуру через софтбокс. Це інструменти для вузьких акцентів, заповнення тіней і підсвітки деталей — не альтернатива стаціонарним 60-ватним COB моноблокам.
Типова помилка новачків — купити такий прилад для зйомки влогів у великій неосвітленій кімнаті, очікуючи рівномірного світла на обличчі. Мала площа випромінювача формує жорсткі тіні без дифузора, а силіконовий розсіювач з’їдає частину потоку, змушуючи піднімати яскравість до максимуму — і батарея розряджається швидше, ніж у таблиці вище.
Sidus Link проти Godox Light: який додаток не «відвалиться» під час запису
Екосистема Aputure/Amaran через Sidus Link працює стабільно завдяки технології Mesh. Додаток Godox Light частіше вимагає перепідключення після блокування екрана смартфона — на практиці це означає втрату зв’язку з приладом, коли телефон засинає, і оператор перезапускає програму замість того, щоб знімати.
Viltrox Retro 12X частково обходить цю проблему завдяки фізичним дискам керування на корпусі: інтенсивність, Кельвіни та HSI можна змінювати наосліп, не розблоковуючи телефон. Це рятує під час репортажної зйомки, коли зміна локації вимагає миттєвої корекції балансу білого. У Godox C30R теж є фізичні кнопки, але їхня чутливість поступається дискам Viltrox.
Монтаж: магніти, QuickRelease чи класична різьба
Aputure MC та Godox C30R тримаються на тильних неодимових магнітах — зручно для прихованого розміщення за елементами інтер’єру. Слабке місце: за тривалої експлуатації нагрів корпусу послаблює клейовий шар, і магнітна пластина може випасти з гнізда.
Amaran Ace 25c використовує власну засувку QuickRelease — оператор знімає прилад одним рухом пальця, але система вимагає докупити сумісні перехідники, що збільшує бюджет комплекту. Viltrox Retro 12X пропонує лише класичну різьбу 1/4 дюйма — без магніту, зате без ризику, що прилад відпаде від нагріву.
Нагрів і шум: чому потужність не дається безкоштовно
32 Вт Amaran Ace 25c означає значно більше світла, ніж 5-ватний Aputure MC, — і швидший розряд батареї (50 хв на Boost), і відчутний нагрів корпусу. Щоб уникнути теплового троттлінгу, виробники ставлять активний кулер — і саме цей кулер записує накамерний мікрофон у тихій локації.
Aputure MC та Viltrox Retro 12X працюють на пасивному охолодженні: повна тиша на майданчику, але й менша яскравість. Власники потужних приладів (Amaran, Godox) на тривалих сесіях зазвичай тримають поруч кабель живлення, перетворюючи портативний прилад на фактично стаціонарний.
Заряджання: Type-C, Power Delivery і Qi
Порт Type-C є в усіх чотирьох приладів і дозволяє підзаряджати від зовнішнього павербанка прямо під час зйомки. Швидка зарядка Power Delivery доступна не всім моделям — бюджетні рішення заряджаються повільніше, обмежуючи мобільність групи.
Окремо варто відзначити Aputure MC: єдиний з чотирьох, що має вбудовану котушку бездротової зарядки Qi. Прилад достатньо покласти на сумісну станцію між дублями — це продовжує термін служби порту USB-C, який з часом розхитується від частих підключень. Потужніші конкуренти цієї функції позбавлені: бездротова передача енергії не встигає компенсувати їхнє високе споживання.
Зона некомпетентності: де ці прилади безпорадні
Компактні панелі не підходять для модифікаторів діаметром понад 40 см і не працюють як основне заповнююче світло у просторих залах. Спроба просвітити щільну тканину октобокса опускає експозицію на кілька ступенів діафрагми — камера підіймає ISO, і в кадрі з’являється цифровий шум.
На вулиці в сонячний день усі чотири прилади практично непомітні на фоні денного світла: навіть 30–32 Вт не компенсують жорстких тіней від прямого полуденного сонця. Жоден з чотирьох не має байонета Bowens, тож встановити лінзу Френеля для фокусування променя не вийде — це нішевий інструмент, що доповнює, а не замінює студійну схему.
Який із чотирьох виправдає ціну
Якщо потрібен максимум яскравості і є бюджет на кулер, що інколи шумить, — Amaran Ace 25c. Якщо важлива тиша і мінімальний вага/розмір за прийнятну ціну — Aputure MC, хоча він і найдорожчий у перерахунку на ват потужності. Найкраще співвідношення люменів і гривні — у Godox C30R, з поправкою на найкоротшу автономність у групі. Тактильне керування дисками і металевий корпус без ризику випадання магніту — сильна сторона Viltrox Retro 12X.
Комерційна знімальна група з парком техніки Aputure/Amaran отримає єдиний центр керування через Sidus Link. Власники обладнання Godox логічно доповнять комплект приладом тієї ж екосистеми. Всі чотири мають стандартну різьбу 1/4 дюйма для звичайного штатива — сумісність зі стійками не проблема в жодному випадку.
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