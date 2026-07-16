Amaran Ace 25c vs Aputure MC vs Godox C30R vs Viltrox Retro 12X: тест портативного RGB світла

Amaran Ace 25c, Aputure MC, Godox C30R та Viltrox Retro 12X — компактні RGB-панелі, які ми протестували під час зйомки музичного кліпу в темному інтер’єрі бару. Перше, що варто зрозуміти: це не одна вагова категорія. Aputure MC — 5-ватне базове рішення, Viltrox Retro 12X — 12 Вт, а Amaran Ace 25c і Godox C30R — уже 32 Вт та 30 Вт відповідно. Різниця в потужності напряму визначає нагрів, автономність і ціну за ват — і саме ці цифри нижче важливіші за маркетингові описи.

Порівняльна таблиця: усі цифри в одному місці

Параметр Amaran Ace 25c Aputure MC Godox C30R Viltrox Retro 12X Потужність 32 Вт (Boost) 5 Вт 30 Вт 12 Вт Час роботи на 100% 50 хв (Boost) / 70 хв (Standard) 120 хв ≈45 хв ≈120 хв Економрежим ≈280 хв (Silent) — ≈276 хв (50% яскравості) — Батарея 4500 мАг, 7.4В 2600 мАг 3350 мАг, 7.4В 3000 мАг, 7.4В Вага 325,5 г 130 г 248 г 247,5 г Розміри 118×77×33 мм 93×61×17 мм 133×78×26 мм 140×80,5×18,5 мм CRI / TLCI ≥95 / — ≥95 / ≥97 ≥94 / ≥96 ≥95 / ≥97 Керування Sidus Link + кнопки Sidus Link + кнопки Godox Light + кнопки Weeylite Pro + фізичні диски Кріплення QuickRelease (без магніту) Магніт Магніт Різьблення 1/4″ (без магніту) Охолодження Активне (кулер) Пасивне Активне (кулер) Пасивне Ціна в Україні* ≈4 209 ₴ ≈3 600–4 300 ₴ ≈3 399 ₴ ≈4 158 ₴ Ціна за 1 Вт потужності ≈130 ₴/Вт ≈780–860 ₴/Вт ≈115 ₴/Вт ≈345 ₴/Вт

*Ціни станом на липень 2026 за даними zaDeshevo та інших українських магазинів (Hotline, офіційний магазин Godox в Україні); перед публікацією варто звірити актуальність на сторінках товарів — під замовлення ціна може відрізнятись.

Головний висновок з таблиці, який рідко проговорюють у подібних оглядах: Aputure MC коштує майже стільки ж, скільки й 32-ватний Amaran, хоча видає у 6 разів менше світла. Ви платите не за яскравість, а за екосистему Sidus Link, розмір і надійність. Якщо потрібен максимум люменів за гривню — це Godox C30R, найдешевший ват потужності з чотирьох.

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Найкоротша автономність на максимальній яскравості — у Godox C30R, лише 45 хвилин. Якщо зйомка передбачає довгі безперервні дублі на 100% потужності, це варто врахувати заздалегідь, а не з’ясовувати на майданчику.

CRI, HSI та що це означає на майданчику

Характеристика Практичний сенс CRI/TLCI 94–97 Різниця між моделями невелика: шкіра виглядає природно у всіх чотирьох, помітної різниці «на око» не буде Режим HSI/360 кольорів Кольоровий акцент на стіні або підсвітка фону без гелевих фільтрів Активне охолодження (Amaran, Godox) Прилад не тьмяніє від перегріву, але кулер створює шумовий фон, який ловить накамерний мікрофон

Анатомія хибних очікувань

Жодна з цих панелей не пробʼє ключовим світлом сонячний день з вікна і не освітить ростову фігуру через софтбокс. Це інструменти для вузьких акцентів, заповнення тіней і підсвітки деталей — не альтернатива стаціонарним 60-ватним COB моноблокам.

Типова помилка новачків — купити такий прилад для зйомки влогів у великій неосвітленій кімнаті, очікуючи рівномірного світла на обличчі. Мала площа випромінювача формує жорсткі тіні без дифузора, а силіконовий розсіювач з’їдає частину потоку, змушуючи піднімати яскравість до максимуму — і батарея розряджається швидше, ніж у таблиці вище.

Sidus Link проти Godox Light: який додаток не «відвалиться» під час запису

Екосистема Aputure/Amaran через Sidus Link працює стабільно завдяки технології Mesh. Додаток Godox Light частіше вимагає перепідключення після блокування екрана смартфона — на практиці це означає втрату зв’язку з приладом, коли телефон засинає, і оператор перезапускає програму замість того, щоб знімати.

Viltrox Retro 12X частково обходить цю проблему завдяки фізичним дискам керування на корпусі: інтенсивність, Кельвіни та HSI можна змінювати наосліп, не розблоковуючи телефон. Це рятує під час репортажної зйомки, коли зміна локації вимагає миттєвої корекції балансу білого. У Godox C30R теж є фізичні кнопки, але їхня чутливість поступається дискам Viltrox.

Монтаж: магніти, QuickRelease чи класична різьба

Aputure MC та Godox C30R тримаються на тильних неодимових магнітах — зручно для прихованого розміщення за елементами інтер’єру. Слабке місце: за тривалої експлуатації нагрів корпусу послаблює клейовий шар, і магнітна пластина може випасти з гнізда.

Amaran Ace 25c використовує власну засувку QuickRelease — оператор знімає прилад одним рухом пальця, але система вимагає докупити сумісні перехідники, що збільшує бюджет комплекту. Viltrox Retro 12X пропонує лише класичну різьбу 1/4 дюйма — без магніту, зате без ризику, що прилад відпаде від нагріву.

Нагрів і шум: чому потужність не дається безкоштовно

32 Вт Amaran Ace 25c означає значно більше світла, ніж 5-ватний Aputure MC, — і швидший розряд батареї (50 хв на Boost), і відчутний нагрів корпусу. Щоб уникнути теплового троттлінгу, виробники ставлять активний кулер — і саме цей кулер записує накамерний мікрофон у тихій локації.

Aputure MC та Viltrox Retro 12X працюють на пасивному охолодженні: повна тиша на майданчику, але й менша яскравість. Власники потужних приладів (Amaran, Godox) на тривалих сесіях зазвичай тримають поруч кабель живлення, перетворюючи портативний прилад на фактично стаціонарний.

Заряджання: Type-C, Power Delivery і Qi

Порт Type-C є в усіх чотирьох приладів і дозволяє підзаряджати від зовнішнього павербанка прямо під час зйомки. Швидка зарядка Power Delivery доступна не всім моделям — бюджетні рішення заряджаються повільніше, обмежуючи мобільність групи.

Окремо варто відзначити Aputure MC: єдиний з чотирьох, що має вбудовану котушку бездротової зарядки Qi. Прилад достатньо покласти на сумісну станцію між дублями — це продовжує термін служби порту USB-C, який з часом розхитується від частих підключень. Потужніші конкуренти цієї функції позбавлені: бездротова передача енергії не встигає компенсувати їхнє високе споживання.

Зона некомпетентності: де ці прилади безпорадні

Компактні панелі не підходять для модифікаторів діаметром понад 40 см і не працюють як основне заповнююче світло у просторих залах. Спроба просвітити щільну тканину октобокса опускає експозицію на кілька ступенів діафрагми — камера підіймає ISO, і в кадрі з’являється цифровий шум.

На вулиці в сонячний день усі чотири прилади практично непомітні на фоні денного світла: навіть 30–32 Вт не компенсують жорстких тіней від прямого полуденного сонця. Жоден з чотирьох не має байонета Bowens, тож встановити лінзу Френеля для фокусування променя не вийде — це нішевий інструмент, що доповнює, а не замінює студійну схему.

Який із чотирьох виправдає ціну

Якщо потрібен максимум яскравості і є бюджет на кулер, що інколи шумить, — Amaran Ace 25c. Якщо важлива тиша і мінімальний вага/розмір за прийнятну ціну — Aputure MC, хоча він і найдорожчий у перерахунку на ват потужності. Найкраще співвідношення люменів і гривні — у Godox C30R, з поправкою на найкоротшу автономність у групі. Тактильне керування дисками і металевий корпус без ризику випадання магніту — сильна сторона Viltrox Retro 12X.

Комерційна знімальна група з парком техніки Aputure/Amaran отримає єдиний центр керування через Sidus Link. Власники обладнання Godox логічно доповнять комплект приладом тієї ж екосистеми. Всі чотири мають стандартну різьбу 1/4 дюйма для звичайного штатива — сумісність зі стійками не проблема в жодному випадку.

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