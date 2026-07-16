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        Amaran Ace 25c vs Aputure MC vs Godox C30R vs Viltrox Retro 12X: тест портативного RGB світла

        16 Липня 2026 13:02

        Amaran Ace 25c, Aputure MC, Godox C30R та Viltrox Retro 12X — компактні RGB-панелі, які ми протестували під час зйомки музичного кліпу в темному інтер’єрі бару. Перше, що варто зрозуміти: це не одна вагова категорія. Aputure MC — 5-ватне базове рішення, Viltrox Retro 12X — 12 Вт, а Amaran Ace 25c і Godox C30R — уже 32 Вт та 30 Вт відповідно. Різниця в потужності напряму визначає нагрів, автономність і ціну за ват — і саме ці цифри нижче важливіші за маркетингові описи.

        Порівняльна таблиця: усі цифри в одному місці

        ПараметрAmaran Ace 25cAputure MCGodox C30RViltrox Retro 12X
        Потужність32 Вт (Boost)5 Вт30 Вт12 Вт
        Час роботи на 100%50 хв (Boost) / 70 хв (Standard)120 хв≈45 хв≈120 хв
        Економрежим≈280 хв (Silent)≈276 хв (50% яскравості)
        Батарея4500 мАг, 7.4В2600 мАг3350 мАг, 7.4В3000 мАг, 7.4В
        Вага325,5 г130 г248 г247,5 г
        Розміри118×77×33 мм93×61×17 мм133×78×26 мм140×80,5×18,5 мм
        CRI / TLCI≥95 / —≥95 / ≥97≥94 / ≥96≥95 / ≥97
        КеруванняSidus Link + кнопкиSidus Link + кнопкиGodox Light + кнопкиWeeylite Pro + фізичні диски
        КріпленняQuickRelease (без магніту)МагнітМагнітРізьблення 1/4″ (без магніту)
        ОхолодженняАктивне (кулер)ПасивнеАктивне (кулер)Пасивне
        Ціна в Україні*≈4 209 ₴≈3 600–4 300 ₴≈3 399 ₴≈4 158 ₴
        Ціна за 1 Вт потужності≈130 ₴/Вт≈780–860 ₴/Вт≈115 ₴/Вт≈345 ₴/Вт

        *Ціни станом на липень 2026 за даними zaDeshevo та інших українських магазинів (Hotline, офіційний магазин Godox в Україні); перед публікацією варто звірити актуальність на сторінках товарів — під замовлення ціна може відрізнятись.

        Головний висновок з таблиці, який рідко проговорюють у подібних оглядах: Aputure MC коштує майже стільки ж, скільки й 32-ватний Amaran, хоча видає у 6 разів менше світла. Ви платите не за яскравість, а за екосистему Sidus Link, розмір і надійність. Якщо потрібен максимум люменів за гривню — це Godox C30R, найдешевший ват потужності з чотирьох.

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        Найкоротша автономність на максимальній яскравості — у Godox C30R, лише 45 хвилин. Якщо зйомка передбачає довгі безперервні дублі на 100% потужності, це варто врахувати заздалегідь, а не з’ясовувати на майданчику.

        CRI, HSI та що це означає на майданчику

        ХарактеристикаПрактичний сенс
        CRI/TLCI 94–97Різниця між моделями невелика: шкіра виглядає природно у всіх чотирьох, помітної різниці «на око» не буде
        Режим HSI/360 кольорівКольоровий акцент на стіні або підсвітка фону без гелевих фільтрів
        Активне охолодження (Amaran, Godox)Прилад не тьмяніє від перегріву, але кулер створює шумовий фон, який ловить накамерний мікрофон
        Компактна RGB-панель серії Aputure MC на камері з мікрофоном-пушкою під час зйомки

        Анатомія хибних очікувань

        Жодна з цих панелей не пробʼє ключовим світлом сонячний день з вікна і не освітить ростову фігуру через софтбокс. Це інструменти для вузьких акцентів, заповнення тіней і підсвітки деталей — не альтернатива стаціонарним 60-ватним COB моноблокам.

        Типова помилка новачків — купити такий прилад для зйомки влогів у великій неосвітленій кімнаті, очікуючи рівномірного світла на обличчі. Мала площа випромінювача формує жорсткі тіні без дифузора, а силіконовий розсіювач з’їдає частину потоку, змушуючи піднімати яскравість до максимуму — і батарея розряджається швидше, ніж у таблиці вище.

        Sidus Link проти Godox Light: який додаток не «відвалиться» під час запису

        Екосистема Aputure/Amaran через Sidus Link працює стабільно завдяки технології Mesh. Додаток Godox Light частіше вимагає перепідключення після блокування екрана смартфона — на практиці це означає втрату зв’язку з приладом, коли телефон засинає, і оператор перезапускає програму замість того, щоб знімати.

        Viltrox Retro 12X частково обходить цю проблему завдяки фізичним дискам керування на корпусі: інтенсивність, Кельвіни та HSI можна змінювати наосліп, не розблоковуючи телефон. Це рятує під час репортажної зйомки, коли зміна локації вимагає миттєвої корекції балансу білого. У Godox C30R теж є фізичні кнопки, але їхня чутливість поступається дискам Viltrox.

        Панель Amaran Ace 25c на гарячому башмаку камери з дисплеєм колірної температури

        Монтаж: магніти, QuickRelease чи класична різьба

        Aputure MC та Godox C30R тримаються на тильних неодимових магнітах — зручно для прихованого розміщення за елементами інтер’єру. Слабке місце: за тривалої експлуатації нагрів корпусу послаблює клейовий шар, і магнітна пластина може випасти з гнізда.

        Amaran Ace 25c використовує власну засувку QuickRelease — оператор знімає прилад одним рухом пальця, але система вимагає докупити сумісні перехідники, що збільшує бюджет комплекту. Viltrox Retro 12X пропонує лише класичну різьбу 1/4 дюйма — без магніту, зате без ризику, що прилад відпаде від нагріву.

        Нагрів і шум: чому потужність не дається безкоштовно

        32 Вт Amaran Ace 25c означає значно більше світла, ніж 5-ватний Aputure MC, — і швидший розряд батареї (50 хв на Boost), і відчутний нагрів корпусу. Щоб уникнути теплового троттлінгу, виробники ставлять активний кулер — і саме цей кулер записує накамерний мікрофон у тихій локації.

        Aputure MC та Viltrox Retro 12X працюють на пасивному охолодженні: повна тиша на майданчику, але й менша яскравість. Власники потужних приладів (Amaran, Godox) на тривалих сесіях зазвичай тримають поруч кабель живлення, перетворюючи портативний прилад на фактично стаціонарний.

        Заряджання: Type-C, Power Delivery і Qi

        Порт Type-C є в усіх чотирьох приладів і дозволяє підзаряджати від зовнішнього павербанка прямо під час зйомки. Швидка зарядка Power Delivery доступна не всім моделям — бюджетні рішення заряджаються повільніше, обмежуючи мобільність групи.

        Окремо варто відзначити Aputure MC: єдиний з чотирьох, що має вбудовану котушку бездротової зарядки Qi. Прилад достатньо покласти на сумісну станцію між дублями — це продовжує термін служби порту USB-C, який з часом розхитується від частих підключень. Потужніші конкуренти цієї функції позбавлені: бездротова передача енергії не встигає компенсувати їхнє високе споживання.

        Компактна RGB-панель поруч із транспортувальним кейсом та іншими зарядженими приладами під час підготовки до зйомки

        Зона некомпетентності: де ці прилади безпорадні

        Компактні панелі не підходять для модифікаторів діаметром понад 40 см і не працюють як основне заповнююче світло у просторих залах. Спроба просвітити щільну тканину октобокса опускає експозицію на кілька ступенів діафрагми — камера підіймає ISO, і в кадрі з’являється цифровий шум.

        На вулиці в сонячний день усі чотири прилади практично непомітні на фоні денного світла: навіть 30–32 Вт не компенсують жорстких тіней від прямого полуденного сонця. Жоден з чотирьох не має байонета Bowens, тож встановити лінзу Френеля для фокусування променя не вийде — це нішевий інструмент, що доповнює, а не замінює студійну схему.

        Viltrox Retro 12X закріплений на ручному стабілізаторі під час зйомки на відкритому повітрі

        Який із чотирьох виправдає ціну

        Якщо потрібен максимум яскравості і є бюджет на кулер, що інколи шумить, — Amaran Ace 25c. Якщо важлива тиша і мінімальний вага/розмір за прийнятну ціну — Aputure MC, хоча він і найдорожчий у перерахунку на ват потужності. Найкраще співвідношення люменів і гривні — у Godox C30R, з поправкою на найкоротшу автономність у групі. Тактильне керування дисками і металевий корпус без ризику випадання магніту — сильна сторона Viltrox Retro 12X.

        Комерційна знімальна група з парком техніки Aputure/Amaran отримає єдиний центр керування через Sidus Link. Власники обладнання Godox логічно доповнять комплект приладом тієї ж екосистеми. Всі чотири мають стандартну різьбу 1/4 дюйма для звичайного штатива — сумісність зі стійками не проблема в жодному випадку.

        Компактна RGB-панель серії Godox на гарячому башмаку камери під час портретної зйомки у вечірньому освітленні

        Актуальні ціни в гривні, наявність на складі та оформлення замовлення — у каталозі ZaDeshevo: https://zadeshevo.com.ua/


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