Корецький назвав пріоритети майбутнього уряду та прокоментував майбутнє Федорова

Кандидат на посаду прем’єр-міністра Сергій Корецький відповів на питання щодо можливості залишення Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Також він високо оцінив роботу очільника МВС Ігоря Клименка.

Про це стало відомо з виступу Сергія Корецького у Верховній Раді 16 липня

“Для того, щоби робити будь-які пропозиції, потрібно зрозуміти, як завершиться голосування щодо кандидатури міністра оборони та міністра внутрішніх справ. Я вважаю, що потрібно дочекатись цього голосування, а потім робити наступні кроки”, — заявив Корецький.

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Говорячи про можливого майбутнього міністра оборони у своєму Кабінеті Міністрів, він високо оцінив роботу міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

“Я вважаю, що він — сильний, професійний, чіткий та результативний міністр. Чи зможе уряд стати урядом оборони? Зможе, тому що є бажання, внутрішня потреба та згуртованість”, — сказав Корецький.

Серед пріоритетів майбутнього уряду він назвав підготовку країни до наступної зими, підтримку бізнесу, соціальний захист прифронтових громад, масштабування оборонного комплексу, підтримку ВПО та ветеранів, максимальну прозорість роботи уряду, посилення співпраці з міжнародними партнерами та подальший рух України до членства в ЄС.

Корецький також подякував президенту за лідерство, колективу “Нафтогазу” та всій енергетичній галузі.

“Минулу зиму ми вистояли завдяки сміливості, відданості та професіоналізму”, — наголосив він.

За словами Корецького, наступна зима може бути ще складнішою, тому українцям потрібно бути згуртованими та рішучими, щоб зберегти людей і системи життєзабезпечення держави.