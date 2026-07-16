У Сумах кількість постраждалих після авіаудару зросла до 21, загиблих троє

15 липня окупанти атакували Суми шістьма КАБами. Кількість постраждалих зросла до 21 людини. Загинули троє мирних жителів, серед поранених — 16-річний хлопець і 17-річна дівчина.

Про це повідомили в ГУНП в Сумської області та Сумській обласній прокуратурі.

Унаслідок атаки загинули троє людей: чоловіки віком 54 і 77 років та 75-річна жінка. Кількість постраждалих зросла до 21 людини. Серед них двоє підлітків — 16-річний хлопець і 17-річна дівчина. Також поранень зазнали чоловіки віком від 39 до 70 років і жінки віком від 32 до 75 років.

Реклама

Реклама

Загалом протягом минулої доби російські війська обстріляли 26 населених пунктів Сумської області.

У Сумській громаді внаслідок влучання російського дрона також були поранені 64-річний чоловік і 60-річна жінка.

У Глухівській громаді після удару дрона постраждали чоловіки віком 61 і 79 років та 71-річна жінка.

У Білопільській громаді внаслідок атак безпілотників поранення дістали п’ятеро чоловіків віком 19, 54, 57, 59 і 63 роки.