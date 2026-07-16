        Суспільство

        Вибухи в Енгельсі та удари по окупованій Донеччині: що відомо про нічну атаку на РФ

        Галина Шподарева
        16 Липня 2026 07:56
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        Пожежа на аеродромі в Енгельсі, РФ, 16 липня / Фото: Exilenova+
        Пожежа на аеродромі в Енгельсі, РФ, 16 липня / Фото: Exilenova+

        У ніч на 16 липня в Саратовській області РФ лунали численні вибухи, після яких на військовому аеродромі “Енгельс” виникла пожежа. Також повідомлялося про атаки на окуповані Шахтарськ і Чистякове Донецької області.

        Про це пишуть Telegram-канали Astra та Exilenova+.

        У ніч на 16 липня жителі Саратова та Енгельса повідомили про велику кількість безпілотників і вибухів. За словами місцевих жителів, під атакою опинився військовий аеродром “Енгельс”. Після удару на території аеродрому виникла пожежа.

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        Також один із безпілотників влучив у багатоповерхівку в житловому комплексі “Ладья” на вулиці Пристанській, 85. Будинок розташований приблизно за два кілометри від злітно-посадкової смуги військового аеродрому.

        Губернатор Саратовської області заявив про пошкодження цивільної інфраструктури в Енгельсі. За попередніми даними, постраждалих немає.

        Цієї ж ночі під атакою перебував окупований Шахтарськ Донецької області. За попередніми даними, удар припав на район залізничної станції.

        Місцеві жителі також повідомляли про атаку в окупованому Чистяковому Донецької області.


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