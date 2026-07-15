Федоров: в день звільнення уряду відбулося успішне випробування української балістики

Михайло Федоров перед відставкою з посади міністра оборони підбив підсумки роботи своєї команди. Він назвав 22 реалізовані напрями та три завдання, які завершити не вдалося.

У своїй заяві Федоров зазначив, що для нього було великою честю служити українському народу на посаді міністра оборони.

Серед головних результатів він назвав відключення російських військ від Starlink, що, за його словами, суттєво зменшило їхні можливості вести війну дронів.

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Федоров також заявив, що за чотири місяці Міністерство оборони закупило більше дронів, ніж за весь попередній рік. Кошти спрямували на FPV-дрони на оптоволокні, розвідувальні безпілотники, наземні роботизовані комплекси, дрони-перехоплювачі, а також засоби середнього і далекого радіуса дії.

За його словами, було запущено програму “Логістичний локдаун” з окремим фінансуванням, продовжено фінансування “Лінії дронів” і створено програму підтримки сучасних дроново-штурмових підрозділів.

Також Міноборони запровадило 70% передоплати за закупівлі через єБали на порталі Brave1 Маркет та розпочало тендери на далекобійну артилерію і сотні тисяч дронів.

Федоров повідомив про закупівлю тисяч пікапів, багі та квадроциклів для війська. За його словами, вперше ці закупівлі провели через тендер.

Окремо він згадав інтеграцію Павла Єлізарова (Лазаря) у Повітряні сили та запровадження розбору кожної масованої атаки за процедурою After Action Review. Федоров стверджує, що за цей час рівень перехоплення дронів зріс із 83% до 91%, а крилатих ракет — із 47% до 87%.

Міністерство також уперше законтрактувало ракети Patriot PAC-2 GEM-T та подало заявку на закупівлю ракет PAC-3 через європейський кредит.

Федоров заявив про запуск базового рівня забезпечення дронами для бригад і корпусів. За його словами, вже з липня всі бойові бригади та корпуси мають почати отримувати прогнозовані постачання безпілотників без ручного втручання.

Серед інших результатів він назвав грантову програму для виробників вибухових речовин і ракет, а також початок трансформації умов служби. Йдеться про контракти з визначеними строками, підвищення виплат для піхоти та штурмовиків, іноземний рекрутинг і нові механізми повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

За час роботи Федорова відбулося три засідання формату “Рамштайн”, під час яких, за його словами, партнери оголосили про 40 млрд доларів підтримки України на поточний рік без урахування європейського кредиту.

Він також повідомив про запуск механізму використання європейського кредиту на воєнні пріоритети, масштабування дешевих ракет проти реактивних “шахедів” і підписання рекордного контракту.

Федоров заявив, що в день звільнення уряду відбулося успішне випробування української балістики. За його словами, технічне завдання змінили, точність підвищили, а вартість зменшили на 30%.

Також, за твердженням Федорова, було підписано контракт на закупівлю літаків Gripen, які мають допомогти збивати російські літаки — носії керованих авіабомб.

Серед результатів він згадав операцію “Ашан”, яка, за його словами, зупинила механізований наступ російських військ на пів року, відкриття експорту в межах Drone Deal, запуск Trophy Lab і створення Defense AI Center A1.

Федоров також назвав три завдання, які завершити не вдалося. Серед них — організаційна трансформація Міноборони за стандартами НАТО, переведення всіх закупівель на тендери та формування культури відповідальності за ухвалені рішення.

“Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде”, — заявив Федоров.