У Москві пригрозили ударами по міжнародному контингенту в Україні

Росія заявила, що будь-який міжнародний контингент, який союзники України можуть розмістити на її території після укладення мирної угоди, буде неприйнятним для Москви. Про це повідомляє Reuters.

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Москва розглядатиме такі сили як загрозу та “законну військову ціль”.

“Розміщення будь-яких військових контингентів країн так званої “коаліції охочих” в Україні є неприйнятним для нашої країни”, — сказала Захарова.

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За її словами, такий крок Росія вважатиме іноземним втручанням та посиленням загроз своїй безпеці.

Союзники України з “коаліції охочих” цього тижня зустрілися в Парижі та підтвердили намір розмістити міжнародні сили після припинення бойових дій. Очікується, що вони мають допомогти гарантувати безпеку України та сприяти відновленню її сил.

У найближчі місяці також планують провести навчання, які мають продемонструвати здатність Міжнародних сил діяти в разі їхнього розгортання в Україні.