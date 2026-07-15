Колишній глава МЗС Угорщини Сіярто отримав керівну посаду в BYD

Колишній міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто склав депутатський мандат після того, як отримав пропозицію обійняти міжнародну посаду в китайській автомобільній компанії BYD. Про це повідомляє HVG.

“Я подав заяву про складання депутатського мандата. Причина полягає в тому, що я отримав надзвичайно почесну пропозицію від однієї з провідних компаній світової економіки обійняти міжнародну посаду”, — написав Сіярто у Facebook.

За його словами, відтепер він працюватиме керівником, відповідальним за зовнішні зв’язки групи BYD та розвиток нових напрямів бізнесу.

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У BYD Hungary повідомили, що Сіярто обійме глобальну міжнародну посаду й не входитиме до керівництва угорського підрозділу компанії.

Ім’я колишнього міністра вже прибрали зі списку активних депутатів і членів парламентської фракції Fidesz. До парламенту він потрапив за партійним списком, тому партії доведеться визначити його наступника.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що рішення Сіярто свідчить про подальший розпад Fidesz.

“Дедалі швидшими темпами триває повний розпад колишньої державної партії Fidesz”, — написав він.

Мадяр також заявив, що перехід Сіярто до BYD може поставити питання про те, чиї інтереси він представляв на посаді міністра під час реалізації великих проєктів в автомобільній та акумуляторній промисловості.

Юридичний директор Transparency International Hungary Міклош Лігеті заявив HVG, що працевлаштування Сіярто в BYD посилює підозри щодо його попередньої діяльності на посаді міністра.

Водночас фракція Fidesz привітала Сіярто з новою посадою, назвавши його найрезультативнішим міністром закордонних справ Угорщини від часу зміни політичного режиму.

Комунікаційний директор Fidesz Берталан Гаваші повідомив, що Віктор Орбан знав про рішення Сіярто і протягом останніх тижнів двічі особисто обговорював із ним це питання.