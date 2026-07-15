        Політика

        Колишній глава МЗС Угорщини Сіярто отримав керівну посаду в BYD

        Віктор Алєксєєв
        15 Липня 2026 16:44
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        Петер Сійярто та генеральний директор BYD Ван Чуанфу / Фото: Facebook Петер Сійярто
        Петер Сійярто та генеральний директор BYD Ван Чуанфу / Фото: Facebook Петер Сійярто

        Колишній міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто склав депутатський мандат після того, як отримав пропозицію обійняти міжнародну посаду в китайській автомобільній компанії BYD. Про це повідомляє HVG.

        “Я подав заяву про складання депутатського мандата. Причина полягає в тому, що я отримав надзвичайно почесну пропозицію від однієї з провідних компаній світової економіки обійняти міжнародну посаду”, — написав Сіярто у Facebook.

        За його словами, відтепер він працюватиме керівником, відповідальним за зовнішні зв’язки групи BYD та розвиток нових напрямів бізнесу.

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        У BYD Hungary повідомили, що Сіярто обійме глобальну міжнародну посаду й не входитиме до керівництва угорського підрозділу компанії.

        Ім’я колишнього міністра вже прибрали зі списку активних депутатів і членів парламентської фракції Fidesz. До парламенту він потрапив за партійним списком, тому партії доведеться визначити його наступника.

        Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що рішення Сіярто свідчить про подальший розпад Fidesz.

        “Дедалі швидшими темпами триває повний розпад колишньої державної партії Fidesz”, — написав він.

        Мадяр також заявив, що перехід Сіярто до BYD може поставити питання про те, чиї інтереси він представляв на посаді міністра під час реалізації великих проєктів в автомобільній та акумуляторній промисловості.

        Юридичний директор Transparency International Hungary Міклош Лігеті заявив HVG, що працевлаштування Сіярто в BYD посилює підозри щодо його попередньої діяльності на посаді міністра.

        Водночас фракція Fidesz привітала Сіярто з новою посадою, назвавши його найрезультативнішим міністром закордонних справ Угорщини від часу зміни політичного режиму.

        Комунікаційний директор Fidesz Берталан Гаваші повідомив, що Віктор Орбан знав про рішення Сіярто і протягом останніх тижнів двічі особисто обговорював із ним це питання.


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