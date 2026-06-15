Угорщина пригрозила зупинкою переговорів про вступ України до ЄС через питання меншин

Угорщина заявила, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть автоматично призупинятися у разі невиконання домовленостей щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Водночас Будапешт більше не заперечує проти початку переговорного процесу.

Як пише Радіо Свобода, про це Аніта Орбан сказала перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

За словами міністерки, після кількох тижнів переговорів Будапешт і Київ досягли двосторонньої домовленості щодо прав закарпатських угорців у сферах освіти, державного управління, використання символіки та культури.

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“Великим досягненням минулого тижня стало те, що ця домовленість була включена до Плану дій Україна – ЄС щодо національних меншин”, – сказала Орбан.

Вона пояснила, що домовленість стала частиною першого переговорного кластера, який стосується фундаментальних прав, демократії та верховенства права і який мають відкрити 15 червня.

“До угоди також включено так званий спільний орієнтир (joint benchmark), що означає: якщо Україна не виконуватиме цю домовленість або виконуватиме її не в повному обсязі, процес вступу в межах цього кластера автоматично зупинятиметься”, – заявила угорська міністерка.

За її словами, для Угорщини виконання та імплементація домовленостей щодо прав меншин є “фундаментальною умовою” європейської інтеграції України.

Водночас Орбан заявила, що Будапешт більше не виступає проти початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

“Угорщина знову діє як європейська країна, захищаючи свої національні інтереси”, – сказала міністерка, назвавши нинішній момент “поверненням Угорщини” до спільного європейського майбутнього.

Вона також наголосила, що Будапешт не підтримує жодних альтернативних форматів членства для України.

“Ми підтримуємо стандартний процес, заснований на чинній методології розширення, яка базується на результатах і реформах”, – заявила Орбан.

Відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та Молдови до ЄС заплановане на 15 червня під час міжурядових конференцій у Люксембурзі.