Раптово померла відома львівська мисткиня Дарія Альошкіна

На 45-му році життя раптово померла українська мисткиня, скульпторка та майстриня витинанки Дарія Альошкіна. Вона жила і працювала у Львові, а її роботи експонувалися у багатьох країнах світу.

Про смерть мисткині повідомив її чоловік Гордій Старух.

«Сьогодні моя любляча дружина та мати трьох моїх дітей, мисткиня світового рівня, раптово відійшла у засвіти. Про чин прощання та похорону повідомлю згодом», — написав він.

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Причину смерті Дарії Альошкіної наразі не повідомляють.

На смерть мисткині також відреагував голова Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, Львівщина та вся Україна втратили надзвичайно талановиту людину, яка поєднувала у своїй творчості українську традицію із сучасним мистецтвом.

«Її витинанки знають далеко за межами України. У них оживає наша культура, пам’ять, символи та краса, яку Дарія вміла побачити й передати іншим», — зазначив Козицький.

Він висловив співчуття чоловікові мисткині, її дітям, батькам, друзям і шанувальникам.

Дарія Альошкіна народилася 5 березня 1982 року в Києві у родині скульпторів Олексія та Людмили Альошкіних. Дитинство провела на Вінниччині. Навчалася у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва, а 2007 року закінчила Львівську національну академію мистецтв за спеціальністю «монументально-декоративна скульптура».

Мисткиня працювала у сфері скульптури, графіки та витинанки. Найбільшу відомість їй принесли великоформатні паперові композиції, у яких традиційні українські орнаменти, жіночі образи та народні символи набували сучасного звучання.

Її роботи демонстрували у Франції, Німеччині, Польщі, Бельгії, Швейцарії, Канаді, США, Південній Кореї та інших країнах. Альошкіна брала участь у міжнародних мистецьких і дизайнерських подіях, зокрема Paris Design Week та виставці Révélations у Парижі. Її панно також створювалися для Cartier і українського ювелірного бренду Oberig, а 2019 року витинанки мисткині представили у штаб-квартирі ООН у Женеві.

Навіть під час повномасштабної війни Альошкіна продовжувала працювати та представляти українську культуру за кордоном. У 2026 році вона проводила виставки й майстер-класи в європейських країнах.

Дарія Альошкіна – художниця, яка не лише дала нове життя давньому українському мистецтву витинанки, а й перетворила його на сучасне мистецтво та показала світу через свої численні роботи / Фото: instagram.com/kosssgallery

Дарія Альошкіна жила у Львові та виховувала трьох дітей. Її чоловік Гордій Старух — музикант, лірник і скульптор.