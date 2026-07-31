Помер легендарний захисник “Мілана” та збірної Італії Франко Барезі

Колишній захисник і капітан «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі помер у віці 66 років.

Про це пише The Guardian із посиланням на повідомлення італійського клубу.

«Уся історія “Мілана” у сльозах через смерть Франко Барезі. Його приклад і порядність назавжди залишаться частиною ДНК клубу, як і його культова футболка з номером 6», — йдеться у заяві «Мілана».

Реклама

Реклама

Причину смерті футболіста офіційно не назвали. Торік клуб повідомляв, що Барезі переніс операцію з видалення вузла в легені, після чого проходив призначене онкологом відновне лікування. ([Reuters][2])

У лютому 2026 року Барезі став одним із факелоносців на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Він з’явився разом із колишнім захисником «Інтера» та збірної Італії Джузеппе Бергомі.

Усю свою 20-річну професійну кар’єру Барезі провів у «Мілані». Він захищав кольори клубу з 1977-го до 1997 року та протягом 15 сезонів був його капітаном.

Разом із «Міланом» захисник шість разів ставав чемпіоном Італії та тричі вигравав головний клубний турнір Європи. Після завершення кар’єри клуб назавжди закріпив за ним шостий номер — Барезі став першим футболістом в історії «Мілана», удостоєним такої честі.

Футболіст залишився в команді навіть після двох вильотів до Серії B на початку 1980-х років і в обох випадках допоміг «Мілану» повернутися до найвищого дивізіону.

Барезі був ключовим гравцем знаменитої лінії оборони «Мілана», до якої також входили Паоло Мальдіні, Алессандро Костакурта та Мауро Тассотті. Команда Фабіо Капелло провела 58 матчів поспіль без поразок у Серії A та отримала прізвисько «Непереможні».

За збірну Італії Барезі провів 81 матч. У 1982 році він став чемпіоном світу, а на чемпіонаті світу 1994 року був капітаном команди, яка дійшла до фіналу.