“Київстар” відреагував на штраф АМКУ у 17,5 млн грн

У компанії “Київстар” заявили, що не погоджуються з висновками Антимонопольного комітету України щодо реклами “№1 швидкість мобільного інтернету”. Компанія має намір оскаржити в суді рішення про накладення штрафу у розмірі 17,5 млн грн.

Про це повідомляє “Головне в Україні” з посиланням на коментар “Київстар”.

У компанії наголосили, що поважають роль АМКУ у забезпеченні добросовісної конкуренції та захисті прав споживачів, а також конструктивно співпрацюють із Комітетом.

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“Водночас компанія не поділяє попередніх висновків АМКУ щодо використання рекламного твердження “№1 швидкість мобільного інтернету” та вважає їх необґрунтованими. Київстар наголошує, що комунікація відповідала вимогам чинного законодавства, а споживачам було надано всю необхідну інформацію для належного розуміння рекламного повідомлення”, — йдеться в заяві.

Оператор наполягає, що рекламна комунікація відповідала вимогам законодавства, а споживачам надали всю необхідну інформацію для розуміння повідомлення.

“Використання результатів досліджень незалежної міжнародної компанії Ookla®, на яких ґрунтувалося рекламне твердження Київстар, для підтвердження маркетингових тверджень є загальноприйнятою практикою на світовому ринку електронних комунікацій”, — йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що використали цей підхід і належним чином зазначили джерело даних, період дослідження та інші важливі умови застосування його результатів.

“Київстар” скористається передбаченим законодавством правом на судове оскарження рішення про накладання штраф”, — йдеться в тексті заяви.

Нагадаємо, напередодні АМКУ оштрафував “Київстар” на 17,5 млн грн за поширення інформації про першість оператора за швидкістю мобільного інтернету. Як повідомив голова АМКУ Павло Кириленко за результатами засідання Комітету, відомості про джерело дослідження, періоди вимірювань і середні показники були розміщені у спосіб, який ускладнював їх одночасне сприйняття з основним рекламним повідомленням.