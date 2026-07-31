На Харківщині авіаудар зруйнував будинок: з-під завалів дістали загиблого

Уночі 31 липня російські війська завдали авіаційного удару по місту Ізюм Харківської області. На місці удару рятувальники виявили тіло загиблої людини, ще двоє людей постраждали.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували тіло загиблого з-під уламків будинку. Ще двоє людей зазнали травм, стан постраждалих уточнюється.

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Також унаслідок атаки пошкоджено будівлю ліцею та п’ять приватних будинків.

Загалом протягом доби на Харківщині рятувальники ліквідовували шість пожеж, спричинених російськими обстрілами. Вони виникли у Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Лозівському районах, а також у Харкові.

Вранці у селі Тимченки Чугуївського району після удару безпілотника загорілася двоповерхова будівля колишнього кафе. Площа пожежі становила 200 квадратних метрів, одна людина постраждала.