У Запоріжжі після нічної атаки спалахнула пожежа: фото з місця

У ніч проти 31 липня російські війська атакували Запоріжжя, на місці спалахнула пожежа. Пошкоджено будівлі та нежитлові приміщення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На місце атаки працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та уточнюють масштаби пошкоджень.

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Інформація про постраждалих не надходила.

Загалом протягом попередньої доби російські війська завдали 842 удари по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали шестеро людей.

Зафіксовано 18 авіаударів, 630 атак безпілотниками, один обстріл із РСЗВ та 193 артилерійські удари. Надійшло 38 повідомлень про пошкодження інфраструктури, житла та автомобілів.