В Офісі президента нове призначення: за що відповідатиме Олексій Соболев

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Соболева заступником керівника Офісу президента України. Він відповідатиме за економічний напрям і координуватиме підготовку плану повоєнного відновлення країни.

За словами президента, Соболев працюватиме у координації з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком, іншими урядовцями, а також обласною та місцевою владою.

За що відповідатиме Соболев

Глава держави зазначив, що одним із головних завдань нового заступника керівника ОП стане підтримка економічної активності в Україні під час війни.

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Йдеться, зокрема, про допомогу підприємцям, збереження наявних і створення нових робочих місць.

«Зараз, у час війни, важливо максимально підтримати економічну активність у нашій країні, підприємців та підприємництво, зберегти якнайбільше робочих місць і створювати нові», — наголосив Зеленський.

Крім того, Соболев координуватиме роботу з міжнародними партнерами над розробкою та практичним наповненням плану відновлення України після завершення війни.

Україну готуватимуть до переходу на мирну економіку

Зеленський заявив, що до моменту завершення війни Україна має бути готовою перейти до звичайного цивільного економічного життя, водночас зберігши потужність оборонного виробництва.

За його словами, держава також повинна створити стимули, щоб українці могли реалізовувати свій підприємницький потенціал і професійні перспективи в Україні.

Президент наголосив, що для виконання цих завдань необхідна взаємодія між урядом, Офісом президента, регіональною владою, бізнесом, академічною спільнотою та громадянським суспільством.

Хто такий Олексій Соболев

Олексій Соболев — економіст і державний управлінець, який до переходу в Офіс президента очолював Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. На посаду міністра його призначили 17 липня 2025 року. До цього він працював першим заступником міністра економіки, відповідаючи, зокрема, за державну інвестиційну політику, управління державною власністю та економічний розвиток.