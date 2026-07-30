Операція “Чесний призов”: у столичному ТЦК викрили видалення даних з реєстру “Оберіг” за $2,5 тисячі

Під час масштабної операції «Чесний призов» працівники Державного бюро розслідувань викрили у столичному ТЦК схему незаконної зміни даних у реєстрі «Оберіг». За версією слідства, військовозобов’язаних за гроші позбавляли статусу порушника військового обліку та допомагали пройти процедури без ризику негайної мобілізації.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, оборудку організували чоловік і його співмешканка, яка раніше працювала оператором одного зі столичних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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Вони нібито залучили до схеми чинного оператора ТЦК, який використовував власний електронний ключ доступу до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Як змінювали дані в реєстрі «Оберіг»

У ДБР стверджують, що посадовець без законних підстав змінював відомості про військовозобов’язаних без їхньої особистої присутності.

Зокрема, він міг:

змінювати місце військового обліку;

скасовувати статус розшуку або порушника військового обліку;

створювати записи про звірку даних;

вносити інформацію про вручення документів оповіщення;

оформлювати направлення на військово-лікарську комісію.

За версією слідства, це давало клієнтам час для подальшого оформлення бронювання.

Названо тарифи

Слідчі заявили, що учасники схеми встановили такі розцінки:

$2,5 тисячі — за видалення даних про порушення військового обліку щодо осіб рядового та сержантського складу;

— за видалення даних про порушення військового обліку щодо осіб рядового та сержантського складу; $3 тисячі — щодо офіцерів;

— щодо офіцерів; $1,7 тисячі — за організацію проходження ВЛК без вжиття заходів щодо мобілізації.

Працівники ДБР задокументували 18 епізодів отримання по $2,5 тисячі за зміну даних конкретних військовозобов’язаних.

У Бюро також заявили, що оператор систематично користувався службовим доступом і міг у такий спосіб незаконно змінити інформацію щодо значної кількості людей.

Оператору ТЦК повідомили про підозру

Оператору територіального центру повідомили про підозру в несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі особою, яка має право доступу до неї, вчиненій за попередньою змовою групою осіб і повторно.

Йдеться про частину 3 статті 362 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

ДБР встановлює інших можливих учасників схеми та перевіряє додаткові факти втручання у державні інформаційні системи. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Понад 100 обшуків у ТЦК по всій країні

Вранці 30 липня ДБР оголосило про початок всеукраїнської операції «Чесний призов», яку проводить разом із Генеральним штабом ЗСУ.

Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України. Основна увага зосереджена на можливому сприянні ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищенні службових повноважень працівниками ТЦК, зокрема випадках побиття та катування військовозобов’язаних.

У ДБР наголосили, що операція є комплексною перевіркою системи, а не реакцією на один резонансний випадок. За підсумками слідчих дій правоохоронці очікують затримань і повідомлень про підозру фігурантам у різних областях.

Операція «Чесний призов» триває.