Катастрофа F-16 на Полтавщині: ДБР оприлюднило фото з місця падіння винищувача

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування катастрофи винищувача F-16 Повітряних сил ЗСУ на Полтавщині. Пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує.

Про це повідомили в ДБР.

Винищувач F-16 Повітряних сил ЗСУ, який виконував бойове завдання, зазнав катастрофи 29 липня близько 18:45 у Кременчуцькому районі Полтавської області.

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Одразу після падіння літака на місце прибула слідчо-оперативна група територіального управління ДБР у Полтаві. Невідкладні слідчі та розшукові заходи тривали всю ніч і продовжилися вранці.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини авіаційної катастрофи.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил польотів, підготовки до них або експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.