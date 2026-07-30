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        Катастрофа F-16 на Полтавщині: ДБР оприлюднило фото з місця падіння винищувача

        Галина Шподарева
        30 Липня 2026 10:29
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        ДБР розслідує падіння F-16 у Кременчуцькому районі / Фото: ДБР
        ДБР розслідує падіння F-16 у Кременчуцькому районі / Фото: ДБР

        Державне бюро розслідувань розпочало розслідування катастрофи винищувача F-16 Повітряних сил ЗСУ на Полтавщині. Пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує.

        Про це повідомили в ДБР.

        Винищувач F-16 Повітряних сил ЗСУ, який виконував бойове завдання, зазнав катастрофи 29 липня близько 18:45 у Кременчуцькому районі Полтавської області.

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        Одразу після падіння літака на місце прибула слідчо-оперативна група територіального управління ДБР у Полтаві. Невідкладні слідчі та розшукові заходи тривали всю ніч і продовжилися вранці.

        Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини авіаційної катастрофи.

        Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил польотів, підготовки до них або експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

        Місце падіння винищувача F-16 на Подтавщині / Фото: ДБР

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