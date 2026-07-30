У Росії мінус ще два склади Wildberries — у Пензенській області та Удмуртії

У ніч проти 30 липня безпілотники атакували логістичний центр Wildberries у Пензенській області Росії. Внаслідок пожежі постраждала одна людина, близько 200 працівників евакуювали.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Після вибухів загорівся великий розподільчий центр Wildberries у селі Мастиновка Бессоновського району. На місці працюють пожежники, рятувальники, медики та правоохоронці.

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Загальна площа логістичного комплексу після завершення будівництва має становити близько 180 тисяч квадратних метрів. Перша черга площею приблизно 90–91 тисяча квадратних метрів уже працювала.

Через задимлення, яке може рухатися в бік Пензи, міська влада рекомендувала жителям зачинити вікна та менше перебувати на вулиці.

Під атакою опинився й склад Wildberries у Сарапулі в Удмуртії, розташований більш ніж за 1400 км від державного кордону України. У компанії Russ & Wildberries повідомили, що працівників завчасно евакуювали після оголошення повітряної тривоги, а внаслідок атаки на об’єкті виникла пожежа. На місці працюють пожежники, попередньо постраждалих немає. У компанії додали, що логістичні ланцюги перебудували, а приймання поставок і відвантаження замовлень здійснюють на інших об’єктах. Про загрозу атаки безпілотників у регіоні повідомляла виконувачка обов’язків глави Удмуртії Ольга Абрамова.

Також моніторингова група “Кримський вітер” повідомила про масштабні пожежі на нафтогазовому терміналі в Тамані Краснодарського краю. Це найбільший приватний нафтоналивний комплекс на півдні Росії, потужність якого становить близько 19,9 млн тонн на рік..