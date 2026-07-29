Близько 300 компаній попросили реструктуризувати кредити після ударів по Wildberries

Найбільший російський банк — Сбербанк — розглядає можливість збільшення резервів на покриття кредитних збитків після ударів українських дронів по складах маркетплейсу Wildberries. Близько 300 компаній уже звернулися по реструктуризацію кредитів через погіршення фінансового становища.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Фінансовий директор Сбербанку Тарас Скворцов заявив, що після атак погіршилися платоспроможність онлайн-продавців і постачальників, які працюють через Wildberries, а також їхні прогнози щодо майбутніх грошових надходжень.

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За його словами, банк розглядає можливість збільшення резервів, однак остаточного рішення поки не ухвалив.

Для продавців Wildberries, які постраждали внаслідок ударів, Сбербанк запустив програму реструктуризації кредитів. У банку водночас вважають, що сам маркетплейс і його клієнти мають достатньо фінансових ресурсів, щоб подолати наслідки перебоїв.

Унаслідок серії атак було пошкоджено щонайменше сім складів Wildberries і виведено з ладу близько 10% складських потужностей компанії. Це призвело до перебоїв у роботі та збитків для десятків тисяч малих підприємств, які продають товари через платформу.

Українська сторона пояснювала удари тим, що Wildberries постачає продукцію російським військовим. Один із представників української оборонної промисловості також заявляв, що компанію обрали ціллю через її важливу роль в економіці РФ.

Сбербанк кредитує як Wildberries, так і його конкурента Ozon, чиї об’єкти не зазнали українських ударів.

У другому кварталі Сбербанк збільшив чистий прибуток на 21% і очікує рекордного результату за підсумками року. Водночас банк знизив прогноз зростання російської економіки у 2026 році з 0,5–1% до 0–0,5%.