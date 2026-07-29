У Польщі затримали чоловіка, який із кийком погрожував українцю

У польській гміні Лешноволя затримали 63-річного чоловіка, якого підозрюють в образах і погрозах українцю на ґрунті національної ненависті. На оприлюдненому в соцмережах відео він б’є по автомобілю, лається та тримає в руках телескопічний кийок.

Про це повідомляє RMF24 із посиланням на поліцію Варшави.

Чоловіка затримали співробітники поліції Лешноволі та кримінального відділу повітової комендатури поліції у Пясечно. Його помістили під варту, після чого правоохоронці мають провести з ним слідчі дії.

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Якщо чоловікові оголосять обвинувачення, йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

На одному з відеозаписів видно, як 63-річний чоловік б’є по автомобілю, в якому перебуває українець, ображає його та погрожує. При собі він має телескопічний кийок.

На іншому записі чоловік вигукує, що поляки нібито «вже мають досить» українців, а також звинувачує їх у злочинах.

Автор відео, 25-річний українець Іван, розповів виданню Wirtualna Polska, що переїхав до Лешноволі два роки тому. За його словами, в автомобілі, на який напав чоловік, перебував його знайомий.

Іван також заявив, що інші українці, які живуть неподалік, бояться агресивного сусіда, оскільки той нібито провокує їх. Сам чоловік переживає за свою партнерку, яка працює на сусідньому складі та повертається додому вночі.

За даними Головної комендатури поліції Польщі, від початку 2026 року до початку червня громадяни України 5130 разів ставали потерпілими від злочинів. У 2025 році в Польщі зафіксували 10 620 таких випадків, у 2024 році — 10 595, а роком раніше — трохи більше ніж 11 тисяч.