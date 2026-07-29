В ЗСУ хочуть змінити підхід до кадрового забезпечення

У Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових частин і розподілу особового складу між підрозділами. Мета перевірки — оцінити укомплектованість бригад, полків і корпусів та визначити, як можна вдосконалити кадрове забезпечення.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Під час перевірки аналізуватимуть фактичний стан укомплектованості військових частин, а також ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами.

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Окрему увагу приділять справедливості розподілу особового складу з урахуванням потреб частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

У Генштабі зазначили, що ці рішення мають підвищити боєздатність війська, забезпечити кадровий баланс і сприяти більш раціональному використанню людського капіталу.

«Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини», — наголосили у Генеральному штабі.