        Політика

        В ЗСУ хочуть змінити підхід до кадрового забезпечення

        Віктор Алєксєєв
        29 Липня 2026 15:24
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        Ілюстративне фото / Фото: 56 бригада 11-го армійського корпусу
        Ілюстративне фото / Фото: 56 бригада 11-го армійського корпусу

        У Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових частин і розподілу особового складу між підрозділами. Мета перевірки — оцінити укомплектованість бригад, полків і корпусів та визначити, як можна вдосконалити кадрове забезпечення.

        Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

        Під час перевірки аналізуватимуть фактичний стан укомплектованості військових частин, а також ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами.

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        Окрему увагу приділять справедливості розподілу особового складу з урахуванням потреб частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

        У Генштабі зазначили, що ці рішення мають підвищити боєздатність війська, забезпечити кадровий баланс і сприяти більш раціональному використанню людського капіталу.

        «Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини», — наголосили у Генеральному штабі.


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