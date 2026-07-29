Axios: Зеленський попросив у Трампа “зимовий пакет” для захисту України — потрібно 300 ракет Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні до зими потрібно 300 ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Він попросив президента США Дональда Трампа про екстрений “зимовий пакет” для захисту енергетичної інфраструктури від російських атак.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Axios.

Запаси ракет-перехоплювачів в Україні майже вичерпані, а без них країна не може захищатися від балістичних ракет. Саме через це Україна не змогла зупинити останні російські атаки на Київ.

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Якщо проблему не вирішити до зими, російські ракетні удари можуть зруйнувати українські електростанції, залишити мільйони людей без опалення та спричинити гуманітарну кризу.

Під час саміту НАТО в Туреччині Зеленський і Трамп обговорили можливість надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. Це має зменшити залежність від американських запасів і загалом збільшити виробництво.

За словами Зеленського, під час зустрічі у вівторок Трамп погодився просувати питання ліцензій. Після візиту до Білого дому президент України зустрівся з представниками Lockheed Martin і Raytheon, які виробляють ракети для Patriot.

Навіть у разі отримання ліцензій виробництво великої кількості ракет може тривати від одного до п’яти років. Зеленський наголосив, що такий термін Україні не підходить.

“Patriot потрібні були ще вчора”, — сказав він.

Президент повідомив, що прагне отримати 300 ракет до зими. За його словами, Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але зазначив, що це складно через потребу в ракетах-перехоплювачах для війни з Іраном.

Зеленський заявив, що під час кожного великого удару по Україні Росія застосовує від 30 до 40 балістичних ракет. Такі атаки відбуваються від трьох до п’яти разів на місяць.

Україна готова передати США будь-які військові технології або експертизу в обмін на ракети-перехоплювачі Patriot. Також українська сторона та американські оборонні компанії вивчають можливість модифікувати українські балістичні ракети та перетворити їх на протиракетні перехоплювачі з можливостями, подібними до Patriot.

“Це буде швидше й дешевше”, — заявив Зеленський.