Військовий-дезертир намагався підкупити прикордонників і втекти до Придністров’я

Працівники ДБР затримали військовослужбовця, який перебував у розшуку за дезертирство та намагався незаконно потрапити до самопроголошеного Придністров’я. Після затримання він запропонував прикордонникам 11 тисяч доларів, щоб вони дозволили йому продовжити шлях.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

У вересні 2025 року військовослужбовець не повернувся з відпустки до місця дислокації військової частини на Вінниччині. Відтоді він переховувався від правоохоронців і перебував у розшуку.

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Увечері 13 липня прикордонники виявили чоловіка приблизно за 500 метрів від державного кордону з Молдовою. За даними слідства, він планував пішки незаконно потрапити до Придністров’я.

Після затримання військовий запропонував прикордонникам 11 тисяч доларів. За ці гроші він просив дозволити йому продовжити шлях і не повідомляти правоохоронців. Прикордонники передали інформацію працівникам ДБР.

Військовослужбовцю повідомили про підозру в дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану, та пропозиції хабаря службовим особам. Йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.