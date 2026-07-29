Після візиту до Трампа Зеленський зустрінеться з Туском у Польщі

29 липня Президент України Володимир Зеленський зустрінеться в Любліні з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це повідомила Канцелярія прем’єр-міністра Польщі.

Головною темою стануть результати візиту українського президента до США та його переговорів із Дональдом Трампом.

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Під час візиту до Вашингтона Зеленський узяв участь у заходах із вшанування пам’яті сенатора Ліндсі Грема та зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті. Президент України назвав переговори хорошими.

Сторони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot, інші можливості допомоги Україні та активізацію дипломатичного процесу.

Трамп після зустрічі заявив, що було обговорено багато питань і переговори “пройшли дуже добре”.

Дорогою з Вашингтона Зеленський також поговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном. Він поінформував його про зустрічі в Білому домі та Сенаті США, а також обговорив дипломатичні кроки, підготовку України до зими й постачання пакетів для ППО та енергетики.

Під час розмови Зеленський запропонував Франції допомогу в боротьбі з масштабними пожежами. За його словами, українські фахівці можуть долучитися до їх гасіння.