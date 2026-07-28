Польща відкинула заяви Путіна про територіальні претензії до України

Міністерство закордонних справ Польщі відкинуло заяви президента РФ Володимира Путіна про нібито територіальні претензії сусідніх держав до України. У Варшаві назвали такі твердження дезінформацією та спробою посварити українців із союзниками, які підтримують Київ.

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі.

У польському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Польща не висувала, не висуває і не планує висувати територіальних претензій до України.

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Варшава повністю визнає, поважає та незмінно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в її законно встановлених міжнародно визнаних кордонах.

У МЗС зазначили, що це стосується і кордонів, визначених двостороннім договором між Україною та Російською Федерацією про державний кордон від 2003 року.

Припущення Москви про нібито плани Польщі та інших держав анексувати західні території України у Варшаві назвали примітивною дезінформацією та постійним елементом інформаційної війни.

“Мета цих дій зрозуміла і полягає у спробі посварити європейські народи та відвернути міжнародну увагу від жорстокої, незаконної військової агресії, яку здійснює Російська Федерація. Закликаємо владу РФ припинити висувати територіальні претензії до своїх сусідів”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 липня Путін заявив, що Україна нібито з часом втратить свої західні області. Він також назвав західну частину країни “подарунком” радянського диктатора Йосипа Сталіна.