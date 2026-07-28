The Washington Post: Боротьба Трампа з морським наркотрафіком провалилася

Американські військові удари по човнах, які перевозили наркотики, не скоротили постачання кокаїну до США. Наркоторговці змінили маршрути та почали частіше використовувати великі судна, прибережні води й авіацію.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на оцінку DEA, закритий брифінг Пентагону в Конгресі та американських й іноземних посадовців.

Аналітики DEA не виявили впливу ударів на ціну або доступність кокаїну у Сполучених Штатах. Аналіз конфіскованих партій також показав високий рівень чистоти наркотику, що свідчить про стабільне постачання та відсутність у наркоторговців потреби розбавляти наркотик, щоб збільшити запаси.

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Після початку атак контрабандисти стали рідше використовувати швидкісні човни. Вони почали триматися ближче до узбережжя, перевозити наркотики торгівельними суднами, прокладати довші маршрути та активніше використовувати літаки.

Представники Пентагону заявили, що операція Південний спис створює системні перешкоди для злочинних організацій. Білий дім також наполягає, що удари ліквідовують наркотерористів і відлякують контрабандистів.

Водночас отримані дані суперечать заявам Дональда Трампа, який стверджував, що морський наркотрафік до США скоротився на 97–98%.

Від вересня американські сили атакували щонайменше 67 човнів. Унаслідок ударів загинула щонайменше 221 людина.

Світове виробництво кокаїну тим часом досягло рекордного рівня. У 2014–2024 роках незаконне виробництво наркотику зросло вчетверо — до 4100 тонн.