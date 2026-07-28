В Одесі у дворі багатоповерхівки вибухнула автівка, є постраждалий

28 липня у дворі багатоповерхівки в Пересипському районі Одеси вибухнув автомобіль BMW X3. Поранення дістав 49-річний водій.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Вибух стався близько 8:00 на вулиці Семена Палія. За попередніми даними, чоловік завів позашляховик і почав рух, після чого автомобіль вибухнув.

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Про подію правоохоронців повідомила дружина 49-річного постраждалого.

На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції.

За інформацією РБК-Україна, авто, що вибухнуло, належить військовому. У поліції таких подробиць не повідомляють.