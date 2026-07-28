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        В Одесі у дворі багатоповерхівки вибухнула автівка, є постраждалий

        Галина Шподарева
        28 Липня 2026 10:26
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        Поліція на місці вибуху в Одесі / Фото: ГУНП в Одеській області
        Поліція на місці вибуху в Одесі / Фото: ГУНП в Одеській області

        28 липня у дворі багатоповерхівки в Пересипському районі Одеси вибухнув автомобіль BMW X3. Поранення дістав 49-річний водій.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

        Вибух стався близько 8:00 на вулиці Семена Палія. За попередніми даними, чоловік завів позашляховик і почав рух, після чого автомобіль вибухнув.

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        Про подію правоохоронців повідомила дружина 49-річного постраждалого.

        На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції.

        За інформацією РБК-Україна, авто, що вибухнуло, належить військовому. У поліції таких подробиць не повідомляють.


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