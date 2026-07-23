У місті Златопіль вибухнула граната: загинули троє чоловіків

Увечері 22 липня у Златополі Лозівського району на Харківщині внаслідок вибуху гранати загинули троє чоловіків. За попередніми даними поліції, трагедія сталася через необережне поводження з боєприпасом.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що троє чоловіків перебували біля автомобіля та вживали алкогольні напої.

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За словами очевидців, один із них передав іншому свою кофту. Під час огляду кишені чоловік виявив гранату.

Унаслідок необережного поводження з боєприпасом було висмикнуто запобіжну чеку, після чого стався вибух.

Від отриманих травм троє чоловіків загинули на місці. Двоє з них народилися у 2003 році, ще один — у 1999 році.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії. Досудове розслідування триває.

У поліції закликали громадян не зберігати зброю, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети. У разі виявлення таких предметів необхідно негайно повідомити за номерами 102 або 112.