Сім котелень за понад 200 млн грн: працювати не змогла жодна

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі організованої групи, яка, за даними слідства, заволоділа 265 млн грн, призначеними для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів Донецької області. Групу, як стверджують правоохоронці, очолював керівник Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, навесні 2023 року учасники групи визначили об’єкти, які мали відновлюватися за бюджетні кошти. Вони штучно завищили вартість обладнання та робіт, зімітували конкуренцію на торгах і забезпечили перемогу підконтрольної компанії.

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Фактично фірмою, як зазначає НАБУ, керував однокласник посадовця. Попри відсутність належної проєктної документації, з компанією уклали контракт на понад 200 млн грн для постачання та підключення семи модульних котелень у Селидовому та Українську.

Котельні поставили, однак підключили лише дві. Водночас вони не працювали через несправність.

Наступний етап схеми, за версією слідства, реалізували у Святогірську під приводом відновлення водопостачання та водовідведення. За договорами перераховували гроші за роботи, які не виконувалися або проводилися без дозволів і проєктів, із грубими порушеннями норм.

Для приховування оборудки учасники групи підробляли акти виконаних робіт, безпідставно продовжували строки договорів і тиснули на керівників комунальних підприємств, щоб ті прийняли об’єкти на баланс.

Згідно з експертизою, проведеною під час розслідування, державі завдали збитків на 265 млн грн. У НАБУ заявили, що учасники групи заволоділи цими коштами та розпорядилися ними на власний розсуд, тоді як мешканці прифронтових міст залишилися взимку без опалення та питної води.

У листопаді 2025 року НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам оборудки.