Операція “Мідас”: у справі про корупцію в “Енергоатомі” з’явилася нова підозра

НАБУ та САП повідомили про нову підозру колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки “Енергоатома”. Експосадовцю інкримінують легалізацію понад 30 млн грн, отриманих за злочинною схемою.

Про це повідомили в НАБУ.

Стало відомо про нові факти діяльності окремих учасників злочинної організації, причетної до масштабної корупції в АТ “НАЕК “Енергоатом”. Колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки компанії, який у матеріалах слідства фігурує як “Тенор”, повідомили про підозру у відмиванні коштів.

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За даними слідства, ці кошти були отримані за злочинною схемою, відомою як “шлагбаум”. Її викрили восени минулого року в межах операції “Мідас”. Слідство встановило, що у 2023–2025 роках підозрюваний легалізував понад 30 млн грн.

За ці гроші, за даними НАБУ і САП, експосадовець придбав два люксові автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі на суму в еквіваленті понад 19 млн грн, а також дорогі предмети розкоші. Щоб приховати фінансові операції, “Тенор” використовував криптовалюту, а всі активи оформлював на близьку особу, зазначили у відомстві.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, операцію “Мідас” НАБУ та САП провели у листопаді 2025 року. Тоді перші підозри отримали “Тенор”, “Рокет” і ще п’ятеро осіб. Згодом до кола підозрюваних додалися колишні віцепрем’єр-міністр та міністр енергетики України.